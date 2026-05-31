ETV Bharat / state

मलमास मेले में दूसरे शाही स्नान पर 8 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, संन्यासियों के जयघोष से गूंजा ब्रह्मकुंड

राजगीर मलमास मेला दूसरे शाही स्नान पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार में नालंदा स्थित राजगीर मलमास मेला में दूसरे शाही स्नान के मौके पर रविवार को राजगीर पूरी तरह भक्तिमय माहौल में डूब गया. पूर्णिमा के पावन अवसर पर ब्रह्मकुंड, गुरु नानक कुंड, सूर्यकुंड समेत सभी गर्म जलकुंडों में स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. प्रशासनिक अनुमान के अनुसार करीब आठ लाख श्रद्धालुओं ने विभिन्न कुंडों में आस्था की डुबकी लगाई. दो किलोमीटर लंबी लाइन: सुबह से ही कुंडों और मंदिरों की ओर जाने वाले मार्गों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें घंटों लगी रहीं. स्थिति यह रही कि जरा देवी मंदिर से लेकर कुंड परिसर तक करीब दो किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही और श्रद्धालुओं को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा. अहले सुबह विभिन्न अखाड़ों के साधु-संत, महंत और नागा संन्यासी शाही स्नान के लिए निकले. राजगीर मलमास मेला (ETV Bharat) मंत्रोच्चार के साथ स्नान: प्रशासन द्वारा बनाए गए रेड कॉरिडोर से गुजरते हुए साधु-संतों का जत्था ब्रह्मकुंड पहुंचा. जहां वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच दूसरे शाही स्नान की परंपरा संपन्न हुई. ब्रह्मकुंड में स्नान के बाद साधु समाज के जयघोष से पूरा मेला क्षेत्र गूंज उठा. अयोध्या सहित देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों से पहुंचे साधु-संतों ने पवित्र कुंडों में स्नान कर धर्मसभा और पूजा-अर्चनो में भाग लिया. आम श्रद्धालुओं की भीड़: साधु-संतों के शाही स्नान के उपरांत आम श्रद्धालुओं के लिए कुंड परिसर खोला गया. इसके बाद ब्रह्मकुंड, गुरु नानक कुंड और अन्य कुंडों में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. हर-हर महादेव, जय श्रीराम और विभिन्न धार्मिक जयघोषों के बीच श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई तथा परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्यता और मंगलकामना के लिए प्रार्थना की.