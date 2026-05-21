मिस्र के पिरामिड जैसा तपा बांदा, दुनिया की दूसरी सबसे HOT CITY, जानिए INDIA के 8 सबसे तपते जिले कौन-कौन से हैं?
यूपी में भीषण गर्मी का सितम जारी, दुनिया के टॉप 10 सबसे गर्म शहरों में 8 भारत के.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 10:36 AM IST|
Updated : May 21, 2026 at 10:50 AM IST
लखनऊः इस बार गर्मी रिकार्ड तोड़ पड़ रही है. खासकर यूपी के बांदा में पड़ रही गर्मी ने राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया है. बांदा दूसरी बार दुनिया का सबसे दूसरा गर्म शहर बना है. 20 मई को अबू सिंबल दुनिया में सबसे गर्म जिला रहा. उसके बाद दूसरे स्थान पर यूपी का बांदा रहा. इसके अलावा भी यूपी के 8 शहर विश्व के टॉप टेन (India Top 10 Hottest Cities) गर्म शहरों की सूची में शामिल रहे. चलिए जानते हैं इनके बारे में.
बांदा लगातार दूसरी बार भारत में सबसे गर्म: यूपी का बांदा 48 डिग्री सेल्सियस के साथ बीते दिनों विश्व में सर्वाधिक गर्म जिला बना था. उसके बाद दूसरी बार बांदा 20 मई को फिर गर्म शहरों की सूची में ऊपरी पायदान पर आया है. इस बार बांदा का स्थान दूसरा रहा है. 20 मई को जारी विश्व के टॉप टेन गर्म जिलों की सूची में बांदा 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दूसरे स्थान पर रहा. वहीं पहले स्थान पर 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ मिस्त्र का अबू सिंबल पहले पायदान पर रहा. इस सूची में 8 शहर इंडिया के रहे.
दुनिया के टॉप 10 गर्म जिलों का अधिकतम तापमान (20 मई)
|अबू सिंबल (मिस्र)
|48.2°
|बांदा
|48°
|खजुराहो हवाई अड्डा
|47.4°
|वर्धा
|47.1°
|रोहतक
|46.9°
|ब्रम्हपुरी
|46.6°
|नागपुर सोनेगांव
|46.6°
|नौगोंग
|46.6°
|गंगानगर
|46.5°
|जैकोबाबाद (पाकिस्तान)
|46.5°
(स्त्रोत: eldoradoweather की सूची पर आधारित)
भीषण गर्म हुई रातें: प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अब दिन के साथ-साथ रात में भी भीषण गर्मी वाली हो रही है. रात का तापमान भी सामान्य से तीन से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक होने के कारण रात का सुकून भी अब छिन गया है. मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में उष्ण रातें रहने की चेतावनी जारी की है.
आने वाले 7 दिन बेहद गर्मी वाले: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले सात दिनों तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हीट वेव कंडीशन जारी रहने की चेतावनी जारी की है. आज भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लू चलने का रेड, औरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया है, जिन इलाकों में रेड अलर्ट है वहां पर अधिकतम तापमान 45 या 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने की संभावना है.
इन जिलों गर्मी का रेड अलर्ट: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, संत रवि दास नगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आस पास के क्षेत्र.
इन जिलों में लू चलने की संभावना: प्रतापगढ़, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कासगंज.
इन जिलों में यलो अलर्ट: गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास.
लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में लगातार भीषण गर्मी का सितम जारी है. बुधवार को भी सुबह से ही आसमान साफ रहे दिन में तेज धूप निकलने के कारण भीषण गर्मी हुई. भीषण गर्मी के कारण सड़कों पर चलने वाले राहगीर पशु पक्षी सभी व्याकुल रहे. दिन के समय 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से गर्म हवाएं चलती रही. अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है, वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.
बांदा फिर सबसे गर्म: बुधवार को भी उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है.
मौसम विज्ञानी क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक भीषण गर्मी से उत्तर प्रदेश वासियों को राहत मिलने की संभावना नहीं है. एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है लेकिन उसका कोई खास असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर नहीं पड़ेगा.
भारत में कब पड़ी थी सबसे ज्यादा गर्मी: आंकडों की मानें तो साल 2016 में भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी थी. राजस्थान के फलोदी में तापमान 51°C तक पहुंच गया था. यह अब तक देश में दर्ज सबसे ज्यादा तापमान माना जाता है.
बांदा में कब पड़ी इससे पहले सबसे ज्यादा गर्मी: मई 2026 में 48.2°C रिकॉर्ड तापमान के साथ बांदा दुनिया का सबसे गर्म जिला बना था. इससे पहले भी बांदा का तापमान कई बार 46 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा चुका है. आंकड़ों की मानें तो 15 मई 2022 को यहां 49°C तक तापमान पहुंच चुका है.