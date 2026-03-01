हिमाचल में 8 HPPS और 2 IPS अधिकारियों के तबादले, IAS आशीष सिंहमार को अतिरिक्त कार्यभार
पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है. प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 1, 2026 at 8:08 AM IST
शिमला: प्रदेश सरकार ने एक बार फिर पुलिस अधिकारियो के तबादला आदेश जारी किया है. देश सरकार ने शनिवार देर शाम को दो आईपीएस और 8 एचपीएस पुलिस अधिकारियों के तबादलों और नई तैनातियों के आदेश जारी किए हैं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं.
आदेशों के अनुसार, पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार को पुलिस मुख्यालय शिमला में वेलफेयर एसपी के पद पर तैनात किया गया है, जबकि पंकज शर्मा को एसपी, प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज, शिमला की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवदीप सिंह को देहरा पुलिस जिला में नियुक्त किया गया है, वहीं प्रमोद चौहान को राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय, शिमला में तैनाती दी गई है.
उप पुलिस अधीक्षक स्तर पर कमल किशोर को प्रथम एचपीएपी बटालियन जुन्गा में पोस्टिंग मिली है. इसके अलावा कमल किशोर-II को SDRF शिमला में तैनात किया गया है, जबकि गीतांजलि ठाकुर को आईजीपी साउथ रेंज शिमला के कार्यालय में स्टाफ ऑफिसर बनाया गया है. वहीं, 2020 बैच के एचपीएस अधिकारी लोकेंद्र सिंह जो कांगड़ा जिला के पालमपुर में उप-मंडल पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात थे, उन्हें अब उप-मंडल पुलिस अधिकारी, पधर जिला मंडी नियुक्त किया गया है. इसके अतिरिक्त गृह विभाग से जारी आदेश में आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. 2012 बैच के आईपीएस डॉ. खुशाल चंद शर्मा को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, डरोह (कांगड़ा) का प्राचार्य नियुक्त किया गया है. वो डीआईजी सौम्या को उनके अतिरिक्ति कार्यभार से मुक्त करेंगे. इसके अलावा अशोक रतन को कमांडेंट, द्वितीय इंडियन रिजर्व बटालियन सकोह और एसपी, स्पेशल टास्क फोर्स धर्मशाला ज़ोन का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है.
आशीष सिंहमार को अतिरिक्त कार्यभार
प्रदेश सरकार ने प्रशासन में अतिरिक्त कार्यभार से जुड़े आदेश जारी किए हैं. कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार, IAS आशीष सिंहमार को डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव (द्वितीय) के साथ-साथ GAD और मानवाधिकार आयोग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है.
