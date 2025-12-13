एक ही दिन में 8 HAS अफसरों की ट्रांसफर के तीन अलग अलग आदेश जारी, जाने किसे कहां मिली नई जिम्मेवारी
हिमाचल में शुक्रवार को एचएएस अधिकारियों के तबादले हुए. तबादलों के अलग अलग आदेश जारी हुए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 8:52 AM IST
शिमला: हिमाचल में शुक्रवार का दिन प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल का खास दिन रहा. प्रदेश की सुखविंदर सिंह की सुक्खू सरकार ने 11 दिसंबर को तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के अगले ही दिन यानी 12 दिसंबर को एक ही दिन में IFS अधिकारी को दिया गया अहम अतिरिक्त प्रभार देने के साथ 8 HAS अधिकारियों के तबादले किए.
खास बात ये है कि प्रदेश सरकार ने एक ही आदेश जारी न कर अलग अलग तीन अधिसूचनाएं जारी कर इन अधिकारियों का तबादला कर नई नियुक्तियां दी हैं. ऐसे में मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से तीन अलग–अलग आदेशों में जारी इन नियुक्तियों से न केवल कई जिलों की प्रशासनिक तस्वीर बदली है, बल्कि इन अधिकारियों को मिली नए जिम्मेदारियों पर भी सबकी नजरें टिक गई हैं. आइए जानते है कि कौन से अधिकारी को पद पर नई नियुक्ति मिली है.
ये कोटली तो ये होंगे काजा के नए SDM
प्रदेश सरकार ने SDM पांगी के साथ रेजिडेंट कमिश्नर पांगी का अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे हैं रमन घरसंघी को सैनिक वेलेयर, हमीरपुर का OSD लगाया गया है. वो इस पद पर दीप्ति मंढोत्रा सेक्रेटरी, एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन, हमीरपुर को इस एडिशनल चार्ज से मुक्त करेंगे. इसी तरह से SDM कोटली जिला मंडी दीक्षित राणा को अब SDM काजा की नई जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा पोस्टिंग का इंतजार कर रहे अमनदीप सिंह को SDM पांगी जिला चंबा के पद पर भेजा गया है. वहीं SDM काजा जगदीश चंद को अब SDM कोटली जिला मंडी में नई नियुक्ति मिली है. इसी प्रकार से SDM बाली चौकी, जिला मंडी कुनिका एकर्स को ट्रांसफर कर अब SDM कम-प्रोजेक्ट ऑफिसर (DRDA) केलांग, जिला लाहौल स्पीति, हिमाचल के तौर पर नई नियुक्ति दी गई है. वहीं SDM बचित्तर सिंह अब पहले की तरह SDM बाली चौकी, जिला मंडी के तौर पर काम करते रहेंगे.
IFS को मिली ये अतिरिक्त जिम्मेवारी
वहीं, इससे पूर्व आदेशों में प्रदेश सरकार ने स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, समग्र शिक्षा IFS अधिकारी राजेश शर्मा को अपने वर्तमान पद के साथ मिल्कफेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है. इसके अलावा मिल्कफेड में प्रबंध निदेशक का जिम्मा देख रहे एचएएस डॉ. विकास सूद की ट्रांसफर तकनीकी शिक्षा में अतिरिक्त सचिव के पद पर की गई है. इसके साथ ही उन्हें अतिरिक्त सचिव राजस्व डीएम का एडिशनल चार्ज भी सौंपा गया है. वहीं, संयुक्त सचिव तकनीकी शिक्षा एचएएस विश्व मोहन देव चौहान की ट्रांसफर कर अब RTO शिमला की नई जिम्मेवारी सौंपी गई है. वो इस पद पर सुरी दास नेगी को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे.
