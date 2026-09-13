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पुलिस चौकी में घुसा 8 फीट लंबा किंग कोबरा सांप, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

लखीमपुर खीरी: निघासन कोतवाली क्षेत्र की झंडी पुलिस चौकी में करीब 8 फीट लंबा किंग कोबरा सांप पुलिसकर्मियों को दिखाई दिया. सांप को देखते ही पुलिस और आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में वन विभाग को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ लिया.

मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को झंडी पुलिस चौकी परिसर में पुलिसकर्मियों की नजर अचानक एक सांप पर पड़ी. देखते ही देखते इसकी खबर चौकी के आसपास फैल गई और सांप को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी. विशालकाय सांप को देखकर लोग सहम गए. पुलिसकर्मियों ने भी एहतियात बरतते हुए लोगों को सांप से दूर रखा और वन विभाग की टीम को सूचना दी.

सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. आसपास के स्थानों का निरीक्षण करने के बाद सावधानी से रेस्क्यू अभियान शुरू किया. काफी प्रयास के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया. इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. रेस्क्यू टीम में वन दरोगा अखिलेश रावत, अक्षय मौर्य और वाहन चालक राजन शामिल रहे.