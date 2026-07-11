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धमतरी में घर की रसोई में दिखा 8 फीट लंबा सांप, सर्पमित्र ने किया रेस्क्यू, लोगों ने बनाया वीडियो

काफी मशक्कत के बाद सर्प मित्र ने रेस्क्यू कर बोरे में सांप को बंद किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: शहर के हटकेशर वार्ड में एक घर में करीब 8 फीट लंबा सांप दिखाई दिया. घर की रसोई में अचानक सांप को देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए. घबराए परिजनों ने तत्काल घर के अन्य सदस्यों को बाहर निकाला और आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. हर कोई इतने लंबे सांप को देखकर हैरान था.

परिजनों ने तुरंत सर्पमित्र सूर्यकांत को सूचना दी. सूचना मिलते ही सर्पमित्र बिना देर किए मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. सांप रसोई के भीतर सामान के बीच छिपा हुआ था, जिससे रेस्क्यू करना आसान नहीं था. काफी देर तक सावधानीपूर्वक तलाश करने के बाद सांप को बाहर निकाला गया.

काफी मशक्कत के बाद बोरे में बंद सांप

इस दौरान सर्पमित्र को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि सांप लगातार अपनी जगह बदल रहा था. आखिरकार सुरक्षित तरीके से सांप का सफल रेस्क्यू कर उसे बोरे में बंद किया गया. रेस्क्यू के दौरान आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे. कई लोग अपने मोबाइल फोन से पूरे रेस्क्यू का वीडियो भी बनाते रहे. सांप के सुरक्षित पकड़ में आते ही परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने राहत की सांस ली.

धामन प्रजाति का सांप

सर्पमित्र सूर्यकांत ने बताया कि पकड़ा गया सांप धामन (Rat Snake) प्रजाति का है. यह विषैला नहीं होता और इंसानों के लिए सामान्यतः खतरा नहीं बनता. धामन सांप खेतों और रिहायशी इलाकों में पाए जाने वाले चूहों सहित अन्य छोटे जीवों को खाकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भूमिका निभाता है. उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में बिलों में पानी भर जाने और भोजन की तलाश में ऐसे सांप अक्सर घरों और आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं.

मारने का प्रयास ना करें

सर्पमित्र ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि घर या आसपास कहीं भी सांप दिखाई दे तो घबराएं नहीं और न ही उसे मारने का प्रयास करें. ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. तुरंत किसी प्रशिक्षित सर्पमित्र या वन विभाग को सूचना दें, ताकि सुरक्षित तरीके से सांप का रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सके.

सफल रेस्क्यू के बाद सर्पमित्र ने सांप को शहर से दूर उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया. समय रहते रेस्क्यू हो जाने से किसी प्रकार की जनहानि या अप्रिय घटना नहीं हुई.