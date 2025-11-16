8.2 फीट लंबे करण सिंह ने जयपुर वैक्स म्यूजियम का किया दौरा, लोगों में मची सेल्फी लेने की होड़
विश्व के सबसे लंबे कद के व्यक्ति होने का दावा करने वाले यूपी के करण सिंह ने जयपुर वैक्स म्यूजियम का विजिट किया.
Published : November 16, 2025 at 3:56 PM IST
जयपुर: विश्व के सबसे लंबे कद के व्यक्ति होने का दावा करने वाले करण सिंह ने रविवार को नाहरगढ़ पर जयपुर वैक्स म्यूजियम का विजिट किया. करण सिंह ने वैक्स म्यूजियम में जीवन्त प्रतिमाओं की प्रशंसा की. वे महाराणा प्रताप की प्रतिमा को देख काफी प्रभावित हुए. इतने लंबे व्यक्ति को अपने आसपास देखक पर्यटकों में उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ मच गई. करण सिंह की लंबाई 8.2 फीट है.
जयपुर वैक्स म्यूजियम के फाउंडर डायरेक्टर अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि 8.2 फीट के करण सिंह ने आज नाहरगढ़ के जयपुर वैक्स म्यूजियम का दौरा किया. अपने मित्रों के साथ मेरठ से आए करण ने म्यूजियम में प्रदर्शित विस्तृत विवरण और जीवन्त प्रतिमाओं को देखकर आश्चर्य और प्रशंसा व्यक्त की. उनके दौरे का मुख्य आकर्षण महान योद्धा महाराणा प्रताप की प्रतिमा थी, जिसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया. उन्होंने कहा कि मैं इतिहास का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं. महाराणा प्रताप की प्रतिमा को यहां देखना वास्तव में प्रेरणादायक रहा. करण सिंह ने विशाल प्रतिमाओं के बीच खड़े होकर फोटोग्राफ्स खिंचवाए.
पढ़ें: Indian Women Cricket Team : जयपुर वैक्स म्यूजियम में सजेगी कप्तान हरमनप्रीत कौर की प्रतिमा
करण सिंह ने ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के अलावा बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की प्रतिमा की भी प्रशंसा की. यहां के शीश महल की तारीफ करते हुए करण ने कहा कि जैसे ही मैंने शीश महल में कदम रखा, मैं इसकी सुंदरता से अभिभूत हो गया. परावर्तन, प्रकाश और समग्र परिवेश अद्भुत था. उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रतिमा एक कहानी बताती है और मैंने विवरण पर ध्यान देने की सराहना की. लंबे कद के करण से मिलने के लिए जयपुर वैक्स म्यूजियम के कर्मचारी और पर्यटक उत्साहित नजर आए.