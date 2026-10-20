बीजेपी ने घोषित की राष्ट्रीय युवा मोर्चा की टीम, यूपी से निखिल, हर्षवर्धन सिंह, विनीत त्यागी सहित आठ को मिली जगह
टीम में यूपी से शामिल आठ चेहरों की भूमिका विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 9:09 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 9:16 PM IST
लखनऊ : विजयदशमी के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी राष्ट्रीय युवा मोर्चा की टीम का एलान कर दिया है. टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर यूपी से निखिल मणि तिवारी और महामंत्री के पद पर अयोध्या के हर्षवर्धन सिंह को शामिल किया गया है. वहीं कोषाध्यक्ष के पद पर विनीत वत्स त्यागी को नियुक्त किया गया है. इनके अलावा पांच लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बतौर सदस्य शामिल किया गया है.
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के निर्देश पर राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी की तरफ घोषित टीम में यूपी से शामिल तीनों चेहरों की भूमिका विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है. साथ ही पार्टी ने टीम में शामिल कर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. सूची में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सामाजिक समीकरण के आधार पर चेहरों को जगह दी गई है.
यह बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य : राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महामंत्री और कोषाध्यक्ष के पद पर यूपी से शामिल किए गए चेहरों के अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में पांच लोगों को टीम में शामिल किया गया है. इनमें शक्ति सिंह, सत्येंद्र अवाना, राहुल तिवारी, शैलेंद्र मौर्य, निर्मल तंवर भाटी शामिल हैं.
इन्हें भी जानें-
निखिल मणि तिवारी : बक्शी का तालाब क्षेत्र के रहने वाले निखिल मणि तिवारी भारतीय जनता युवा मोर्चा की नवगठित राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा में अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे. लखनऊ और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों (जैसे बीकेटी क्षेत्र) के युवाओं के बीच वे जनसंवाद और सांगठनिक कार्यक्रमों के माध्यम से बेहद सक्रिय रहे हैं.
उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए राष्ट्रीय टीम में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उन पर न सिर्फ यूपी, बल्कि अन्य राज्यों में भी युवाओं को पार्टी की रीति-नीति से जोड़ने (जेन जी कनेक्टिविटी) और सांगठनिक विस्तार की जिम्मेदारी होगी.
हर्षवर्धन सिंह : भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हर्षवर्धन सिंह अयोध्या के रहने वाले हैं. राष्ट्रीय महामंत्री बनने से पहले हर्षवर्धन सिंह उत्तर प्रदेश भाजयुमो (युवा मोर्चा) में दो बार प्रदेश महामंत्री के रूप में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं. वे लगभग 12 वर्षों से भाजपा और युवा मोर्चा संगठन में लगातार सक्रिय हैं.
हर्षवर्धन सिंह अयोध्या में रामराज्य अयोध्या फाउंडेशन नाम की संस्था चलाते हैं, जिसके तहत वे अयोध्या के स्कूलों और इंटर कॉलेजों में रामराज्य अयोध्या पुस्तकालय (लाइब्रेरी) अभियान का संचालन कर रहे हैं. हर्षवर्धन सिंह 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश में आईटी और सोशल मीडिया कैंपेन के प्रबंधन और युवाओं को पार्टी से जोड़ने के काम में भी मुख्य भूमिका निभा चुके हैं.
विनीत वत्स त्यागी : भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी दी गई है. विनीत वत्स त्यागी गाजियाबाद के रहने वाले हैं. विनीत वत्स त्यागी लंबे समय से भाजपा युवा मोर्चा के केंद्रीय सांगठनिक ढांचे में सक्रिय रहे हैं. इस नई नियुक्ति से पहले वे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यालय प्रभारी और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे. उन्हें पहले बिहार चुनावों में भी युवा मोर्चा का सह-प्रभारी बनाया जा चुका है.
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