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बीजेपी ने घोषित की राष्ट्रीय युवा मोर्चा की टीम, यूपी से निखिल, हर्षवर्धन सिंह, विनीत त्यागी सहित आठ को मिली जगह

बीजेपी की नई राष्ट्रीय युवा मोर्चा की टीम में यूपी से तीन चेहरे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : विजयदशमी के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी राष्ट्रीय युवा मोर्चा की टीम का एलान कर दिया है. टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर यूपी से निखिल मणि तिवारी और महामंत्री के पद पर अयोध्या के हर्षवर्धन सिंह को शामिल किया गया है. वहीं कोषाध्यक्ष के पद पर विनीत वत्स त्यागी को नियुक्त किया गया है. इनके अलावा पांच लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बतौर सदस्य शामिल किया गया है.

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के निर्देश पर राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी की तरफ घोषित टीम में यूपी से शामिल तीनों चेहरों की भूमिका विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है. साथ ही पार्टी ने टीम में शामिल कर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. सूची में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सामाजिक समीकरण के आधार पर चेहरों को जगह दी गई है.



यह बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य : राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महामंत्री और कोषाध्यक्ष के पद पर यूपी से शामिल किए गए चेहरों के अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में पांच लोगों को टीम में शामिल किया गया है. इनमें शक्ति सिंह, सत्येंद्र अवाना, राहुल तिवारी, शैलेंद्र मौर्य, निर्मल तंवर भाटी शामिल हैं.

इन्हें भी जानें- निखिल मणि तिवारी : बक्शी का तालाब क्षेत्र के रहने वाले निखिल मणि तिवारी भारतीय जनता युवा मोर्चा की नवगठित राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा में अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे. लखनऊ और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों (जैसे बीकेटी क्षेत्र) के युवाओं के बीच वे जनसंवाद और सांगठनिक कार्यक्रमों के माध्यम से बेहद सक्रिय रहे हैं. उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए राष्ट्रीय टीम में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उन पर न सिर्फ यूपी, बल्कि अन्य राज्यों में भी युवाओं को पार्टी की रीति-नीति से जोड़ने (जेन जी कनेक्टिविटी) और सांगठनिक विस्तार की जिम्मेदारी होगी.