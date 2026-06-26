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रामगढ़ सड़क हादसे में एक परिवार के तीन लोगों सहित 8 की मौत, परिजनों का फूटा गुस्सा, सीएम ने जताया दुख

रामगढ़ के रजरप्पा में कोयला ट्रक की टक्कर से 8 की मौत हो गई है. हादसे ने एक परिवार के तीन सदस्यों को छीन लिया.

Ramgarh Road accident
अस्पताल परिसर में मृतकों के परिजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 26, 2026 at 1:21 PM IST

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रामगढ़: गुरुवार देर रात रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी-बरलौंग के पास कोयला लदे ट्रक ने बैंड पार्टी के कलाकारों को ले जा रहे सवारी वाहन को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही कई लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है.

सदर अस्पताल में मातम, पोस्टमार्टम जारी

हादसे के बाद सदर अस्पताल में मातम पसरा हुआ है. मृतकों के परिजन बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच चुके हैं. सदर अस्पताल परिसर में प्रशासन, पुलिस और डॉक्टरों की टीम लगातार मौजूद है. पोस्टमार्टम हाउस में सभी मृतकों का पंचनामा तैयार किया जा चुका है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.

मृतक के परिजन और आजसू नेता का बयान (ETV Bharat)

मृतकों की पहचान कर ली गई है. हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान इस तरह से हुई है.

  • अनोद कुमार (31)
  • डेविड करमाली (28)
  • पप्पू करमाली (18)
  • पवन करमाली (23)
  • अशोक डोम (45)
  • शक्ति डोम (34)
  • हेमंत कुमार महतो (25)
  • मनीष कुमार (22)

अशोक डोम और शक्ति डोम सगे भाई थे. परिजनों के मुताबिक इस दुर्घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हुई है, जिससे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश

मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है. रजरप्पा थाना प्रभारी और रामगढ़ अंचल अधिकारी रमेश रविदास भी मौके पर मौजूद हैं. बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल परिसर में जुटे हुए हैं. ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी के समक्ष मुआवजे की मांग रखी है. ग्रामीणों में आक्रोश है और आशंका जताई जा रही है कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो वे शव को सड़क पर रखकर जाम कर सकते हैं. हादसे के बाद ग्रामीणों ने रामगढ़-बोकारो मुख्य मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया था.

परिजनों ने क्या कहा

एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हुई है. उनके परिजन बढ़न करमाली ने बताया कि इस भीषण सड़क दुर्घटना में कुल आठ लोगों की मौत हुई है.

सीएम हेमंत सोरेन ने हादसे पर जताया दुख

मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है और शोकाकुल परिवारों को ढाढस बंधाया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा "रामगढ़-बोकारो मार्ग पर लारी-बरलौंग के पास सड़क हादसे में कल देर रात 7 लोगों के मरने की दुःखद खबर से मन व्यथित है. मरांग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुःख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे."

आजसू जिला अध्यक्ष का बयान

आजसू जिला अध्यक्ष दिलीप दांगी ने कहा कि वे पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और उनकी हर मांग का समर्थन करेंगे. उन्होंने जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन को अब तक संवैधानिक और संवेदनशील तरीके से परिजनों से बात करनी चाहिए थी तथा प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का आश्वासन या भुगतान कर देना चाहिए था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है.

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