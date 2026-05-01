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DIOS ऑफिस में 8 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा; चपरासी की दो पत्नी समेत सात महिलाएं गिरफ्तार, खातों में ट्रांसफर की गई थी रकम

अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने बताया कि 13 फरवरी को थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया गया था मुकदमा.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी महिलाएं
पुलिस गिरफ्त में आरोपी महिलाएं (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 10:50 PM IST

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Updated : May 1, 2026 at 11:14 PM IST

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पीलीभीत : जिले की थाना कोतवाली पुलिस ने फर्जी बेनिफिशियरी आईडी बनाकर सरकारी पैसे के गबन करने के मामले में खुलासा किया है. अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है. इस मामले में पुलिस ने सात आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया है.

अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने बताया कि 13 फरवरी को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्राप्त तहरीर पर एक मुकदमा थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया गया था. जिसमें डीआईओएस (DIOS) कार्यालय में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इल्हाम शम्सी द्वारा सरकारी धनराशि का षड्यंत्र पूर्ण तरीके से गबन किया गया था.

अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि उसी विवेचना के क्रम में शुक्रवार को सात महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. सातों आरोपी महिलाएं मुख्य आरोपी की रिश्तेदार हैं. इनके खाते में कुल 8 करोड़ 15 लाख रुपये की धनराशि गबन करके ट्रांसफर की गई थी.

उन्होंने बताया कि इसमें से पुलिस ने 5 करोड़ रुपये की धनराशि को फ्रीज कर दिया गया है. आगे विवेचना जारी है. इस पूरे मामले में जितने भी लोग सम्मिलित हैं, सबसे गहन पूछताछ की जाएगी. उन्होंने बताया कि उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी. इन सातों महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है.


पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित टीमों ने अलग-अलग स्थानों से सात महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जिनके खातों में गबन की बड़ी राशि भेजी गई थी. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी की पत्नी लुबना, फातिमा, परवीन, आशकारा, अजारा खान (दूसरी पत्नी), नाहिद, आफिया को गिरफ्तार किया है.



उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी की एक अन्य पत्नी अर्शी खातून को पहले ही जेल भेजा जा चुका है. एएसपी विक्रम दहिया ने बताया कि पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और अन्य संदिग्ध खातों की गहराई से जांच कर रही है, ताकि सरकारी धन की पाई-पाई बरामद की जा सके.

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Last Updated : May 1, 2026 at 11:14 PM IST

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