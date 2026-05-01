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DIOS ऑफिस में 8 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा; चपरासी की दो पत्नी समेत सात महिलाएं गिरफ्तार, खातों में ट्रांसफर की गई थी रकम

पुलिस गिरफ्त में आरोपी महिलाएं ( Photo credit: ETV Bharat )