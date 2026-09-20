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वाराणसी पुलिस की छापेमारी, 8 गिरफ्तार; स्पेशल सर्विस के नाम पर देह व्यापार का भंडाफोड़

सिगरा थाना क्षेत्र के परेड कोठी इलाके में यह सब चल रहा है. सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी.

वाराणसी पुलिस की छापेमारी, 8 गिरफ्तार.
वाराणसी पुलिस की छापेमारी, 8 गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 12:13 PM IST

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वाराणसी: पुलिस ने शनिवार देर रात छापा मारकर अनैतिक देह व्यापार के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है. वाराणसी पुलिस ने लगभग 3 बजे गेस्ट हाउस में छापेमारी की. इस दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें महिला, पुरुष सहित गेस्ट हाउस संचालक शामिल है.

एसीपी चेतगंज शुभम जैन ने बताया कि यह सूचना मिल रही थी कि बस सर्विस और भोजनालय की आड़ में देह व्यापार का कारोबार संचालित हो रहा है. सिगरा थाना क्षेत्र के परेड कोठी इलाके में यह सब चल रहा है.

एसीपी चेतगंज शुभम जैन. (Video Credit: ETV Bharat)

बीते कई दिनों से अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिल रही थी. ऐसे में इनपुट के आधार पर वाराणसी सिगरा थाना पुलिस ने गेस्ट हाउस में छापा मारा. वहां भोजनालय की आड़ में और स्पेशल सर्विस के नाम पर अनैतिक देह व्यापार होता पाया गया.

एसीपी चेतगंज शुभम जैन ने बताया कि बस सर्विस और भोजनालय की आड़ में गेस्ट हाउस संचालित हो रहा था और इस गेस्ट हाउस में स्पेशल सर्विस के नाम पर अनैतिक देह व्यापार का संचालन हो रहा था. कार्रवाई के दौरान 4 महिलाओं सहित 3 पुरुष और 1 गेस्ट हाउस संचालक को गिरफ्तार किया गया है.

इनमें से कुछ महिलाएं विवाहित भी हैं. सभी की डिटेल इकट्ठा की गई है. मौके से अनैतिक सामग्रियों को भी जब्त किया गया है. पूरी कार्रवाई की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है. इस मामले में उचित वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है.

यह भी पढ़ें: वाराणसी ATS की बड़ी कार्रवाई; 30 लाख का इनामी नक्सली कमांडर बृजेश गंझू मुठभेड़ में ढेर

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