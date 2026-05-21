NCRTC ने शुरू कीं पीक आवर्स में 8 और NAMO BHARAT ट्रेनें, दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर बढ़े यात्री
सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे के बीच और शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे के बीच पीक आवर्स में अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स उपलब्ध होगी.
Published : May 21, 2026 at 8:31 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: यात्री सुविधा में वृद्धि करने और दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर यात्रा सेवा की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से एनसीआरटीसी शुक्रवार 22 मई से पीक आवर्स के दौरान आठ अतिरिक्त नमो भारत ट्रेन ट्रिप्स की शुरुआत कर रही है. ये अतिरिक्त सेवाएं यात्रियों को अधिक ट्रेन सेवा प्रदान कर स्टेशनों पर होने वाली भीड़ को प्रबंधित करने और कॉरिडोर पर सार्वजनिक परिवहन की पहुंच को और सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करेंगी.
इस पहल से वैश्विक ऊर्जा अनिश्चितताओं के बीच निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करने में सहायता प्राप्त होगी और सार्वजनिक परिवहन के और अधिक उपयोग को प्रोत्साहन भी मिलेगा. एनसीआरटीसी की यह पहल सतत और कुशल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स के मुताबिक, संशोधित शिड्यूल के तहत, सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे के बीच और शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे के बीच पीक आवर्स में सराय काले खां से मेरठ साउथ स्टेशनों के बीच आठ अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स उपलब्ध होगी. यह अतिरिक्त सेवा प्रदान करने के लिए दो और ट्रेनें कॉरिडोर पर परिचालित की जाएंगी.
दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर हाल ही में यात्रियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है और वर्तमान में प्रतिदिन औसतन लगभग एक लाख यात्री इसमें यात्रा कर रहे हैं. परिवहन के पसंदीदा साधन के रूप में यात्रियों द्वारा नमो भारत को दी जा रही प्राथमिकता, क्षेत्रीय परिवहन के एक विश्वसनीय और आरामदायक साधन के रूप में इस पर बढ़ते हुए विश्वास को दर्शाती है. देश की प्रथम क्षेत्रीय रेल प्रणाली के रूप में, नमो भारत को उच्च गति से विश्वसनीय और आरामदायक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है. अपनी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम परिचालन गति के साथ, यह इस क्षेत्र में यात्रा समय को लगभग एक तिहाई तक कम कर देती है.
यात्रियों की सुविधा हमेशा से ही नमो भारत की प्राथमिकता रही है. यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, विशेषकर तब जब विपरीत मौसम में अधिक से अधिक लोग आरामदायक और कुशल सार्वजनिक परिवहन का चुनाव कर रहे हैं, एनसीआरटीसी निरंतर प्रयास कर रहा है कि उनके यात्रा अनुभव को बेहतर और नमो भारत सेवाओं को और सुदृढ़ किया जा सके.