मादक पदार्थ खरीदने आए 8 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, 2 लाख कैश के साथ दो कार जब्त
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 99 हजार रुपए कैश जब्त किए गए.
Published : April 10, 2026 at 5:20 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत जिला स्पेशल टीम एवं बेगूं थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए वाणिज्यिक मात्रा में डोडा चूरा खरीदने की तैयारी से आए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने दो कारें एवं एक लाख 99 हजार रुपए की नगद राशि जब्त की है. गिरफ्तार आरोपी चूरू, अजमेर और जयपुर जिले के रहने वाले हैं.
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि बेगूं थानाधिकारी कमलचन्द्र मीणा के नेतृत्व में ठुकराई में स्कूल तिराहे से पहले तारापीपली जाने वाले मार्ग पर नाकाबंदी की. इस दौरान दो कारों को रुकवाया गया. इन्होंने जोगणिया माता मंदिर दर्शन का बहाना बनाया. पूछताछ एवं जांच में सामने आया कि आरोपी डोडा चूरा की वाणिज्यिक मात्रा खरीदने की पूर्ण तैयारी के साथ स्थानीय व्यक्तियों से मोबाइल पर संपर्क कर मौके पर पहुंचे थे. उनके पास लाखों रुपए की नगदी भी थी, जिससे मादक पदार्थ की खरीद की जानी थी.
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उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत पाए जाने पर सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इनसे कुल एक लाख 99 हजार रुपए की नगद राशि जब्त कर दोनों कारों को भी जब्त किया गया. पुलिस थाना बेगूं पर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है. मामले में पुलिस ने चूरू जिले के रतनगढ़ थानांतर्गत खारिया निवासी दीपचन्द पुत्र बीरबलराम जाट, अजमेर जिले के अराई थानांतर्गत सांदोलिया निवासी करतार पुत्र हनुमान चौधरी, विक्रमसिंह पुत्र रघुनाथ सिंह, कटसुरा निवासी महेन्द्र पुत्र रामदयाल जाट व मनीष जाट पुत्र जगदीश, किशनगढ़ थाना क्षेत्र के डीडवाना निवासी राहुल पुत्र उमराव जाट, गांधीनगर थाना क्षेत्र के सराणा निवासी महेन्द्र पुत्र नारायणलाल जाट, जयपुर पश्चिम के भांकरोटा निवासी कृष्णकांत पुत्र नोरतमल सोनी को गिरफ्तार किया है.