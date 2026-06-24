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मेरठ: ट्रांसफॉर्मर चोरी मामले में कबाड़ी समेत 8 आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों के कब्जे से 125 किलोग्राम कॉपर वायर, भारी मात्रा में ट्रांसफार्मर ऑयल तथा चोरी में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरण बरामद हुए हैं.

ट्रांसफॉर्मर चोरी में 8 आरोपी गिरफ्तार
ट्रांसफॉर्मर चोरी में 8 आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 6:09 PM IST

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मेरठ: जनपद के थाना किठौर पुलिस ने बुधवार को ट्रांसफार्मर डकैती मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मुठभेड़ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घेराबंदी कर, गिरोह के सरगना और लूटे गए माल को खरीदने वाले मुख्य कबाड़ी समेत कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 125 किलोग्राम कॉपर वायर, भारी मात्रा में ट्रांसफार्मर ऑयल तथा चोरी में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरण बरामद किए हैं.

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह के अनुसार, कुछ दिन पूर्व किठौर थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने नवनिर्मित कॉलोनी में तैनात तीन गार्डों को गन पॉइंट पर बंधक बनाया. इसके बाद कटर और उपकरणों की मदद से दो ट्रांसफार्मरों से कीमती सामान लूट कर फरार हो गए. डकैती के बाद से पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी का बड़ा दबाव था.

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह (Video Credit: ETV Bharat)
पुलिस लगातार तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर के माध्यम से गिरोह की तलाश में जुटी थी. इसी क्रम में देर रात थाना किठौर पुलिस को महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पुलिस ने घेराबंदी कर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का सरगना और चोरी के माल की खरीद-फरोख्त में शामिल एक कबाड़ी भी है. ​पुलिस के अनुसार, पकड़े गए बदमाश बेहद शातिर हैं और पूर्व में भी कई चोरी के घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं. किठौर पुलिस अब इन सभी आरोपियों का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड (आपराधिक इतिहास) खंगाल रही है. पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने अब तक कहां-कहां लूटे हुए ट्रांसफार्मर बेचे हैं और बिजली विभाग के किन लोगों से इनकी साठगांठ थी.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ डकैती, बंधक बनाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. मेरठ पुलिस द्वारा सभी को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

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