मेरठ: ट्रांसफॉर्मर चोरी मामले में कबाड़ी समेत 8 आरोपी गिरफ्तार
आरोपियों के कब्जे से 125 किलोग्राम कॉपर वायर, भारी मात्रा में ट्रांसफार्मर ऑयल तथा चोरी में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरण बरामद हुए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 6:09 PM IST
मेरठ: जनपद के थाना किठौर पुलिस ने बुधवार को ट्रांसफार्मर डकैती मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मुठभेड़ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घेराबंदी कर, गिरोह के सरगना और लूटे गए माल को खरीदने वाले मुख्य कबाड़ी समेत कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 125 किलोग्राम कॉपर वायर, भारी मात्रा में ट्रांसफार्मर ऑयल तथा चोरी में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरण बरामद किए हैं.
ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह के अनुसार, कुछ दिन पूर्व किठौर थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने नवनिर्मित कॉलोनी में तैनात तीन गार्डों को गन पॉइंट पर बंधक बनाया. इसके बाद कटर और उपकरणों की मदद से दो ट्रांसफार्मरों से कीमती सामान लूट कर फरार हो गए. डकैती के बाद से पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी का बड़ा दबाव था.
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ डकैती, बंधक बनाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. मेरठ पुलिस द्वारा सभी को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
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