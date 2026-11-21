गोरखपुर: छात्र की मौत मामले में एक्शन जारी, मुख्य आरोपी मृत्युंजय यादव उर्फ बिट्टू समेत अब तक आठ गिरफ्तार
पुलिस नगर अधीक्षक निमिष पाटील ने बताया कि 18 नवंबर को हुई घटना में लगातार कार्रवाई जारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 6:36 PM IST
गोरखपुर: जेसीबी की चपेट में आने से भाजपा नेता के बेटे की मौत के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है. पुलिस अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. इसके अलावा पुलिस की टीम लगातार छापेमारी में जुड़ी है.
पुलिस नगर अधीक्षक निमिष पाटील ने बताया कि 18 नवंबर को एक रोड शो के दौरान हुई घटना में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें पांच लोगों को 20 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक जेसीबी चालक सहित पांच लोग शामिल थे.
वहीं, अन्य आरोपियों की तलाश में कई टीमें गठित की गई थीं, पुलिस ने अब तीन और आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. साथ ही, बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. अगर कोई अन्य अभियुक्त है तो सर्विलांस के सहारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, उन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई जारी है.
शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए आरोपियों में विनोद सिंह निवासी गहिरा साही टोला, नरसिंह यादव निवासी राधोपट्टी, राहुल यादव निवासी पादरी बाजार मोहनापुर, वीरेंद्र यादव निवासी रामपुर गोपालपुर और शिवांग निषाद निवासी रामपुर चक शामिल हैं.
इसी क्रम में शनिवार को गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी मृत्युंजय यादव उर्फ बिट्टू निवासी मूल रूप से सहजनवां थाना क्षेत्र के बरहुआ का रहने वाला है और वर्तमान में रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के तारामंडल में रह रहा था. योगेश यादव एम्स थाना क्षेत्र के कोड़ईया गांव का निवासी, तीसरा आरोपी मनोज यादव एम्स थाना क्षेत्र के नंदानगर दरगहिया का निवासी शामिल है.
गिरफ्तारी करने वाली टीम में एम्स थाना प्रभारी महेंद्र कुमार पांडेय थाने के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे. पुलिस अभी भी कई लोगों को थाने ले गई है, उनसे पूछताछ चल रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई जारी है.
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