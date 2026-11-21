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गोरखपुर: छात्र की मौत मामले में एक्शन जारी, मुख्य आरोपी मृत्युंजय यादव उर्फ बिट्टू समेत अब तक आठ गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: जेसीबी की चपेट में आने से भाजपा नेता के बेटे की मौत के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है. पुलिस अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. इसके अलावा पुलिस की टीम लगातार छापेमारी में जुड़ी है.

छात्र की मौत मामले में एक्शन जारी (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस नगर अधीक्षक निमिष पाटील ने बताया कि 18 नवंबर को एक रोड शो के दौरान हुई घटना में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें पांच लोगों को 20 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक जेसीबी चालक सहित पांच लोग शामिल थे.