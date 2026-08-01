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नूंह हिंसा मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार, 28 सितंबर 2025 को पुलिस टीम पर हमले से जुड़ा है मामला

इंदाना गांव में सीआईए की टीम पर हुआ था हमलाः यह मामला 28 सितंबर 2025 का है, जब नूंह जिले के इंदाना गांव में सीआईए की टीम एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी. आरोप है कि पुलिस टीम के गांव में पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और उन पर पथराव शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. घटना के बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

फरीदाबादः वर्ष 2025 में नूंह जिले में पुलिस टीम पर हुए हमले और फायरिंग के चर्चित मामले में फरीदाबाद स्टेट क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

कई आरोपी जेल में हैं बंदः मामले में पहले भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन कुछ आरोपी लगातार फरार चल रहे थे. बाद में इस संवेदनशील मामले की जांच फरीदाबाद स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपी गई. जांच के दौरान पुलिस ने लगातार तकनीकी साक्ष्यों, खुफिया जानकारी और अन्य इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते हुए अब 8 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

कई आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई मामलेः फरीदाबाद स्टेट क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि "गिरफ्तार किए गए आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इनमें से कई आरोपियों के खिलाफ पहले से भी विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं. उनके पुराने रिकॉर्ड को भी केस डायरी का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि अदालत के समक्ष उनका पूरा आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया जा सके."

न्यायिक हिरासत में जेलः उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब इस मामले में अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच कर रही है. यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः पुलिस का कहना है कि "कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी."