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7वीं UMAI राष्ट्रीय यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप: 1 से 4 जून तक उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजन, छत्तीसगढ़ के 27 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

खेल मंत्री अरुण साव, खेल संचालक तनुजा सलाम ने छत्तीसगढ़ म्यूथाई दल के यूथ खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी.

NATIONAL MUAYTHAI CHAMPIONSHIP
छत्तीसगढ़ के 27 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 31, 2026 at 8:47 PM IST

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रायपुर: "म्यूथाई एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड" द्वारा यूथ जूनियर, सब जूनियर बालक - बालिका वर्ग की राष्ट्रीय यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 4 जून 2026 तक इन्दिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया जा रहा है. जिसमे छत्तीसगढ़ के 27 खिलाड़ी और 9 अधिकारी कोच सहित शामिल होंगे.

7वीं UMAI राष्ट्रीय यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप

छत्तीसगढ़ एमेच्योर म्यूथाई एसोसिएशन के महासचिव अनीस मेमन ने बताया कि " इस राष्ट्रीय आयोजन में भाग लेने के लिए प्रदेश म्यूथाई दल में कुल 27 यूथ म्यूथाई खिलाड़ी और 9 अधिकारियों का दल रविवार को उत्तराखंड रवाना हो गए हैं." एमेच्योर म्यूथाई एसोसिएशन के संरक्षक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री एवँ खेल मंत्री अरुण साव, खेल संचालक तनुजा सलाम ने छग म्यूथाई दल के यूथ खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी है.

36 सदस्यीय दल में 27 खिलाड़ी जिसमें 12 बालक, 15 बालिकायें छग म्यूथाई दल में पिछले महीने बालोद जिले के दल्ली राजहरा में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय म्यूथाई चैंपियनशिप के प्रदर्शन के आधार पर स्थान बनाने में कामयाब रहे, जो 08-09, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 वर्ष के अलग अलग वजन वर्ग में भाग लेंगे. इस राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में रायपुर जिले से 13 खिलाड़ी जिसमें 9 बालक और 4 बालिका, बालोद से 12 खिलाड़ी जिसमें 2 बालक और 10 बालिका, बस्तर से 1 बालक खिलाड़ी इसके साथ ही दंतेवाड़ा से 1 बालिका खिलाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

रायपुर के खिलाड़ियों के नाम

  • कु. ऐशिनी वर्मा
  • कु. समिधा अग्रवाल
  • कु. बलजीत कौर
  • कु. नुरवी मिलिंद वासनिक
  • नित्यम कुमार साहू
  • कुशाग्र कुमार साहू
  • अर्चित केशरवानी
  • संजीत मोहन्ती
  • आर्यमान सहगल
  • सूर्यान्श दुबे
  • श्रेयांश मित्तल
  • मोक्ष पटेल
  • आदित्य गुप्ता

बालोद के खिलाड़ियों के नाम

  • कु. साधिके दुबे
  • कु. हिमानी डरसेना
  • कु. मिनाली भंसारे
  • कु. ट्विंकल टांडिया
  • कु. सिद्धि निर्मलकर
  • कु. काप्सा गुप्ता
  • कु. सिमरन सिंह
  • कु. सोनम साहू
  • कु. वर्षा निर्मलकर
  • कु. तनुश्री मीना
  • आदित्य झा
  • हर्ष कुमार

बस्तर के खिलाड़ियों के नाम

युवराज सिंह राजपूत

दंतेवाडा के खिलाड़ी का नाम

कु. छाया नाग जो राष्ट्रीय यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप उत्तराखंड के हल्द्वानी में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे.

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