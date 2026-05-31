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7वीं UMAI राष्ट्रीय यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप: 1 से 4 जून तक उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजन, छत्तीसगढ़ के 27 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

रायपुर: "म्यूथाई एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड" द्वारा यूथ जूनियर, सब जूनियर बालक - बालिका वर्ग की राष्ट्रीय यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 4 जून 2026 तक इन्दिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया जा रहा है. जिसमे छत्तीसगढ़ के 27 खिलाड़ी और 9 अधिकारी कोच सहित शामिल होंगे.

7वीं UMAI राष्ट्रीय यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप

छत्तीसगढ़ एमेच्योर म्यूथाई एसोसिएशन के महासचिव अनीस मेमन ने बताया कि " इस राष्ट्रीय आयोजन में भाग लेने के लिए प्रदेश म्यूथाई दल में कुल 27 यूथ म्यूथाई खिलाड़ी और 9 अधिकारियों का दल रविवार को उत्तराखंड रवाना हो गए हैं." एमेच्योर म्यूथाई एसोसिएशन के संरक्षक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री एवँ खेल मंत्री अरुण साव, खेल संचालक तनुजा सलाम ने छग म्यूथाई दल के यूथ खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी है.



36 सदस्यीय दल में 27 खिलाड़ी जिसमें 12 बालक, 15 बालिकायें छग म्यूथाई दल में पिछले महीने बालोद जिले के दल्ली राजहरा में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय म्यूथाई चैंपियनशिप के प्रदर्शन के आधार पर स्थान बनाने में कामयाब रहे, जो 08-09, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 वर्ष के अलग अलग वजन वर्ग में भाग लेंगे. इस राष्ट्रीय म्यूथाई चैंपियनशिप में रायपुर जिले से 13 खिलाड़ी जिसमें 9 बालक और 4 बालिका, बालोद से 12 खिलाड़ी जिसमें 2 बालक और 10 बालिका, बस्तर से 1 बालक खिलाड़ी इसके साथ ही दंतेवाड़ा से 1 बालिका खिलाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.





रायपुर के खिलाड़ियों के नाम