जामताड़ा में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का सातवां राज्य सम्मेलन, कर्मचारियों ने मांगों को लेकर बुलंद की आवाज
जामताड़ा में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का राज्यस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है. जिसमें कर्मचारियों ने मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की.
Published : July 11, 2026 at 5:35 PM IST
जामताड़ा: झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का सातवां राज्य सम्मेलन आज से जामताड़ा में शुरू हुआ. सम्मेलन में राज्यभर के 24 जिलों से संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया. सर्वप्रथम कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया. इसके बाद कर्मचारियों के हित में बारी-बारी से अपनी बातें रखी.
कर्मचारियों की समस्या और मांगों पर चर्चा
सम्मेलन में मुख्य रूप से कर्मचारियों की समस्या और उनके प्रमुख मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. वक्ताओं ने कर्मचारियों की समस्या पर प्रकाश डाला और उनके प्रमुख मांगों को लेकर एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया. सम्मेलन में अनुबंध कर्मियों को नियमित करने के साथ-साथ ठेका पर बहाली समाप्त करने की मांग रखी गई.
आंदोलन की रणनीति तैयार की गई
सम्मेलन में कर्मचारियों की समस्या और मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की गई. झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के मुख्य संरक्षक तारिणी प्रसाद कामत ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारियों की समस्या और उनके हित में नीतिगत फैसले लेने में पूरी तरह से नाकाम रही है. उन्होंने ठेका और अनुबंध पर बहाली समाप्त करने के साथ-साथ अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की मांग की.
आपको बता दें कि आज से शुरू हुआ झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का सातवां राज्य सम्मेलन कल तक चलेगा. कल सम्मेलन के समापन के दिन कर्मचारी महासंघ की कमेटी का चुनाव होगा.
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