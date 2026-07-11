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जामताड़ा में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का सातवां राज्य सम्मेलन, कर्मचारियों ने मांगों को लेकर बुलंद की आवाज

जामताड़ा में आयोजित अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सम्मलेन में अपनी बातें रखते वक्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )