ETV Bharat / state

जामताड़ा में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का सातवां राज्य सम्मेलन, कर्मचारियों ने मांगों को लेकर बुलंद की आवाज

जामताड़ा में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का राज्यस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है. जिसमें कर्मचारियों ने मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की.

JSNGEF Conference in Jamtara
जामताड़ा में आयोजित अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सम्मलेन में अपनी बातें रखते वक्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 11, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जामताड़ा: झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का सातवां राज्य सम्मेलन आज से जामताड़ा में शुरू हुआ. सम्मेलन में राज्यभर के 24 जिलों से संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया. सर्वप्रथम कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया. इसके बाद कर्मचारियों के हित में बारी-बारी से अपनी बातें रखी.

कर्मचारियों की समस्या और मांगों पर चर्चा

सम्मेलन में मुख्य रूप से कर्मचारियों की समस्या और उनके प्रमुख मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. वक्ताओं ने कर्मचारियों की समस्या पर प्रकाश डाला और उनके प्रमुख मांगों को लेकर एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया. सम्मेलन में अनुबंध कर्मियों को नियमित करने के साथ-साथ ठेका पर बहाली समाप्त करने की मांग रखी गई.

झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के मुख्य संरक्षक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आंदोलन की रणनीति तैयार की गई

सम्मेलन में कर्मचारियों की समस्या और मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की गई. झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के मुख्य संरक्षक तारिणी प्रसाद कामत ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारियों की समस्या और उनके हित में नीतिगत फैसले लेने में पूरी तरह से नाकाम रही है. उन्होंने ठेका और अनुबंध पर बहाली समाप्त करने के साथ-साथ अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की मांग की.

JSNGEF Conference in Jamtara
जामताड़ा में आयोजित अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सम्मलेन में शामिल कर्मचारी. (फोटो-ईटीवी भारत)

आपको बता दें कि आज से शुरू हुआ झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का सातवां राज्य सम्मेलन कल तक चलेगा. कल सम्मेलन के समापन के दिन कर्मचारी महासंघ की कमेटी का चुनाव होगा.

ये भी पढ़ें-

झारखंड में मल्टी पर्पस स्टाफ सेवा नियमावली लागू, कर्मचारी महासंघ ने की सराहना

बिहार की तर्ज पर झारखंड में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को प्रोन्नति देने की मांग, राज्य गठन के बाद से अटका है प्रमोशन

झारखंड के सरकारीकर्मी एक क्लिक में जान सकेंगे सारी जानकारी, जानिए कैसे

TAGGED:

JHARKHAND NON GAZETTED EMPLOYEES
JSNGEF CONFERENCE IN JAMTARA
JHARKHAND EMPLOYEES DEMANDS
झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ
EMPLOYEES FEDERATION CONFERENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.