ग्रामीण महिलाओं की आजीविका, उद्यमिता और बुनियादी सुविधाओं पर जोर, JSLPS की 7वीं शासी निकाय की बैठक में हुए कई फैसले

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह JSLPS की 7वीं शासी निकाय की बैठक में शामिल हुई.

7th Governing Body Meeting of JSLPS
JSLPS की शासी निकाय की 7वीं बैठक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 11, 2026 at 6:21 PM IST

2 Min Read
रांची: झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी यानी JSLPS की शासी निकाय की 7वीं बैठक आयोजित की गई. मीटिंग में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए. बैठक का फोकस महिलाओं की आजीविका को टिकाऊ बनाने, स्वयं सहायता समूहों को उद्यमिता से जोड़ने और विभिन्न विभागों एवं सिविल सोसाइटी संगठनों (CSOs) के साथ समन्वय को मजबूत करने पर रहा. ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बैठक से जुड़ी कई जानकारी मीडिया के साथ साझा की.

पेयजल से जुड़ी योजनाएं बनेंगी प्रभावी

विभागीय मंत्री ने बताया कि बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि ग्रामीण महिलाओं का समय और श्रम अनावश्यक कार्यों में न लगे. इसी कड़ी में सुरक्षित पेयजल से जुड़ी योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया, ताकि महिलाओं को पानी की व्यवस्था के लिए लंबा समय न देना पड़े और वे आजीविका गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे सके.

जानकारील देती मंत्री दीपिका पांडे सिंह (Etv Bharat)

माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन का दायरा बढ़ेगा

सिंचाई और आय बढ़ाने के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाने की योजना बनाई गई है. माइक्रो-लिफ्ट इरिगेशन परियोजना को वर्तमान 10 प्रखंडों से बढ़ाकर 50 प्रखंडों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा गया. इस विस्तार से महिलाओं की बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और उनकी आय में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है.

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर जोर

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कई उत्पादों का निर्माण स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं करेंगी. इनमें सेनेटरी नैपकिन, स्कूलों के लिए कॉपी-किताबें और बैग, मिड-डे मील में उपयोग होने वाली सामग्री, दूध, फल और सब्जियों का उत्पादन शामिल है. इससे महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.

इसके साथ ही अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों तक सरकारी योजनाओं और संसाधनों का लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया गया. विभागीय मंत्री ने कहा कि उद्देश्य स्पष्ट है, ग्रामीण महिलाओं को मजबूत आर्थिक आधार देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना.

