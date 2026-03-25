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नवरात्रि के सातवें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कालका मंदिर, प्रशासन और पुलिस के सहयोग से माता के हो रहे सुखद दर्शन

नवरात्रि के सातवें दिन मां कालका दरबार में भक्तों की भारी भीड़, सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है.

नवरात्रि के सातवें दिन मां कालका के दर्शन के लिए उमड़े भक्त
नवरात्रि के सातवें दिन मां कालका के दर्शन के लिए उमड़े भक्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 25, 2026 at 11:28 AM IST

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नई दिल्ली : आज नवरात्रि का सातवां दिन है और सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है इसी कड़ी में आज दिल्ली के प्रसिद्ध कल्काजी मंदिर में नवरात्रि के सातवें दिन माता कालका के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है जहां श्रद्धालु लंबी लाइनों में लगकर माता कालका के दर्शन कर रहे हैं इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती देखी जा रही है जो नवरात्रि के अवसर पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करते दिखाई दे रहे हैं.

नवरात्र के सातवें दिन मां कालका के दर्शन के लिए उमड़े भक्त
नवरात्रि के सातवें दिन मां दुर्गा के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है. उन्हें सभी दुष्टों, राक्षसों और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी माना जाता है. मां कालरात्रि का यह स्वरूप भय से मुक्ति और शुभ फल प्रदान करने वाला है. वहीं आज माता कालका के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में बेहद इजाफा देखा जा रहा है. सुबह से ही भक्त माता कालका के दर्शन करने के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं.

प्रशासन और पुलिस के सहयोग से माता के हो रहे सुखद दर्शन
प्रशासन और पुलिस के सहयोग से माता के हो रहे सुखद दर्शन (ETV Bharat)

आज मां के सातवें स्वरूप कालरात्रि की हो रही पूजा
वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि आज मां के सातवें स्वरूप की पूजा की जा रही है तो वहीं आज हम लोग नवरात्रि के सातवें दिन माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं. नवरात्रि के समय मां कालका के दर्शन करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है हम लोग दूर-दूर से चलकर माता कालका के दर्शन करने के लिए आज कालकाजी मंदिर पहुंचे हैं.

मां कालका सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली-भक्त

श्रद्धालुओं ने कहा कि आज मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ देखी जी रही है लेकिन प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है. इसलिए मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को माता के कालका के अच्छे से दर्शन हो रहे हैं. मां कालका सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है इसलिए नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं मां कालका के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं.

नवरात्र के सातवें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कालका मंदिर (ETV Bharat)

मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
बता दें कि साल में दो नवरात्रि पहले चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि मनाए जाते हैं. वही दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में नवरात्रि के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा कि पूर्ण व्यवस्था की जाती है. नवरात्रि के 9 दिन कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में बेहद इजाफा देखा जाता है. ऐसे में मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं ताकि श्रद्धालु खुद को सुरक्षित महसूस करें.

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