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नवरात्रि के सातवें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कालका मंदिर, प्रशासन और पुलिस के सहयोग से माता के हो रहे सुखद दर्शन

नई दिल्ली : आज नवरात्रि का सातवां दिन है और सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है इसी कड़ी में आज दिल्ली के प्रसिद्ध कल्काजी मंदिर में नवरात्रि के सातवें दिन माता कालका के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है जहां श्रद्धालु लंबी लाइनों में लगकर माता कालका के दर्शन कर रहे हैं इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती देखी जा रही है जो नवरात्रि के अवसर पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करते दिखाई दे रहे हैं.

नवरात्र के सातवें दिन मां कालका के दर्शन के लिए उमड़े भक्त

नवरात्रि के सातवें दिन मां दुर्गा के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है. उन्हें सभी दुष्टों, राक्षसों और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी माना जाता है. मां कालरात्रि का यह स्वरूप भय से मुक्ति और शुभ फल प्रदान करने वाला है. वहीं आज माता कालका के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में बेहद इजाफा देखा जा रहा है. सुबह से ही भक्त माता कालका के दर्शन करने के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं.

प्रशासन और पुलिस के सहयोग से माता के हो रहे सुखद दर्शन (ETV Bharat)

आज मां के सातवें स्वरूप कालरात्रि की हो रही पूजा

वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि आज मां के सातवें स्वरूप की पूजा की जा रही है तो वहीं आज हम लोग नवरात्रि के सातवें दिन माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं. नवरात्रि के समय मां कालका के दर्शन करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है हम लोग दूर-दूर से चलकर माता कालका के दर्शन करने के लिए आज कालकाजी मंदिर पहुंचे हैं.