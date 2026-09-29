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कोल्हान विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह, 224 विद्यार्थियों को मिली उपाधि, गोल्ड मेडल में छात्राओं का दबदबा

दीक्षांत समारोह में मौजूद राज्यपाल ( ईटीवी भारत )