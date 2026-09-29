कोल्हान विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह, 224 विद्यार्थियों को मिली उपाधि, गोल्ड मेडल में छात्राओं का दबदबा
चाईबासा के कोल्हान विश्वविद्यालय में 7वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपल शामिल हुए.
Published : September 29, 2026 at 3:30 PM IST
चाईबासा: कोल्हान विश्वविद्यालय परिसर स्थित सभागार में मंगलवार को विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. समारोह में झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. राज्यपाल के विश्वविद्यालय पहुंचने पर कुलपति प्रो डॉ अंजिला गुप्ता ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया. इसके बाद राज्यपाल ने विधिवत दीक्षांत समारोह का उद्घाटन कर छात्रों को संबोधित किया.
दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के कुल 224 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई. इस बार स्वर्ण पदक हासिल करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक रही. कुल 26 गोल्ड मेडलिस्ट में 15 छात्राएं और 11 छात्र शामिल रहे. विश्वविद्यालय के अनुसार समारोह में 39 पीएचडी उपाधियां, 132 स्नातकोत्तर (PG) डिग्रियां, 17 पीजी मेडिकल डिप्लोमा और 10 एमएड डिग्रियां प्रदान की गईं.
गोल्ड मेडल हासिल करने वाले प्रमुख टॉपर
विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूची के अनुसार, बीएड सत्र 2023-25 में इशरत परवीन ने प्रथम स्थान हासिल किया है. उन्हें जीएम-26 सीट आवंटित की गई है. वहीं एमएड सत्र 2023-25 में सुभद्रा लागुरी और एमबीए सत्र 2022-24 में नीलम परवीन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है. यूनिवर्सिटी की तरफ से 23 विषयों के 2023-25 सत्र के टॉपर रहे विद्यार्थियों की सूची जारी की गई.
क्यूआर कोड से सुरक्षित होंगी विद्यार्थियों की डिग्रियां
इस वर्ष कोल्हान विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से तैयार की गई वाटरप्रूफ और फायरप्रूफ डिग्रियां प्रदान की. डिग्रियों को सुरक्षित और फर्जीवाड़ा रोकने के उद्देश्य से इनमें क्यूआर कोड, वाटरमार्क और यूवी लोगो जैसी सुरक्षा सुविधाएं शामिल की गई है. डिग्री प्रमाणपत्र पर विद्यार्थी का नाम और संबंधित सत्र भी स्पष्ट रूप से दर्ज रहेगा. इन तकनीकी सुरक्षा विशेषताओं से प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता की जांच करना आसान होने की उम्मीद है.
समारोह में मोबाइल और बैग पर रोक
समारोह के दौरान विश्वविद्यालय की कुलपति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभागार के अंदर मोबाइल फोन, बैग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध रहा. दीक्षांत समारोह में उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह दिन उनके शैक्षणिक सफर की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ.
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