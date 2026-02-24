ETV Bharat / state

महोबा में 7वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, बड़ी बहन से मोबाइल को लेकर हुआ था विवाद

महोबा : डिजिटल दौर में मोबाइल फोन की बढ़ती लत भारी पड़ रही है. कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल फोन को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद कक्षा 7 की छात्रा ने सुसाइड कर लिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के पोला मोहल्ला में रहने वाले कमलेश राजपूत की 14 वर्षीय बेटी कक्षा 7 की छात्रा थी. बड़ी बहन से मोबाइल को लेकर विवाद हो गया. बड़ी बहन काजल बीए की छात्रा है. मोबाइल फोन पर पढ़ाई कर रही थी. प्राची ने मोबाइल मांगा, लेकिन काजल ने पढ़ाई का हवाला देते हुए फोन देने से मना कर दिया.

पिता कमलेश ने बताया, इस बात से नाराज होकर छोटी बेटी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को शक हुआ. आस-पास के लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सुसाइड कर लिया था. घटना से परिवार में चीख-पुकार मच गई. मजदूरी के लिए बाहर गए पिता को सूचना दी गई.