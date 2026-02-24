ETV Bharat / state

महोबा में 7वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, बड़ी बहन से मोबाइल को लेकर हुआ था विवाद

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

मोबाइल के लिए किशोरी ने दी जान.
मोबाइल के लिए किशोरी ने दी जान. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 24, 2026 at 10:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

महोबा : डिजिटल दौर में मोबाइल फोन की बढ़ती लत भारी पड़ रही है. कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल फोन को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद कक्षा 7 की छात्रा ने सुसाइड कर लिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के पोला मोहल्ला में रहने वाले कमलेश राजपूत की 14 वर्षीय बेटी कक्षा 7 की छात्रा थी. बड़ी बहन से मोबाइल को लेकर विवाद हो गया. बड़ी बहन काजल बीए की छात्रा है. मोबाइल फोन पर पढ़ाई कर रही थी. प्राची ने मोबाइल मांगा, लेकिन काजल ने पढ़ाई का हवाला देते हुए फोन देने से मना कर दिया.

पिता कमलेश ने बताया, इस बात से नाराज होकर छोटी बेटी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को शक हुआ. आस-पास के लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सुसाइड कर लिया था. घटना से परिवार में चीख-पुकार मच गई. मजदूरी के लिए बाहर गए पिता को सूचना दी गई.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह ने बताया कि किशोरी द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की जानकारी दी जाएगी.

यह भी पढ़ें : फिल्म गोदान में गाय आरती गाने वाली सिंगर बोलीं- गाय खाने वालों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, जानिए किसने फाइनल किया था गीत

TAGGED:

HAMIRPUR NEWS
STUDENT COMMITTED SUICIDE IN MAHOBA
SUICIDE FOR MOBILE
मोबाइल के लिए किया सुसाइड
SUICIDE FOR MOBILE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.