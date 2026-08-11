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दादरी फायरिंग मामले में 7वां आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

चरखी दादरी में 6 अगस्त को सिटी थाने के ठीक सामने दिनदहाड़े अंधाधुंध फायरिंग केस में 7वें आरोपी को गिरफ्तार किया है.

GANG WAR IN CHARKHI DADRI
दादरी फायरिंग का आरोपी पुलिस हिरासत में (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 11, 2026 at 8:17 PM IST

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चरखी दादरी: बीते 6 अगस्त को सिटी पुलिस थाना के सामने स्कॉर्पियो गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करने के मामले में रोहतक एसटीएफ ने सातवें आरोपी को गिरफ्तार किया है. सदर थाना पुलिस ने गांव दातोली निवासी शिवकांत उर्फ नीतिन को अवैध हथियार और तीन जिंदा कारतूसों के साथ काबू किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी फायरिंग की वारदात की साजिश में शामिल था.

30 राउंड फायरिंग, 7 लोग हुए थे घायलः बता दें कि गत 6 अगस्त को सिटी पुलिस थाना के सामने स्कॉर्पियो सवार युवकों पर करीब 30 राउंड गोलियां चलाई गई थीं. इस फायरिंग में सात युवक घायल हुए थे. घायलों में हिसार निवासी कीर्तिमान काजला भी शामिल था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने मामले में आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी थी.

चरखी दादरी में फायरिंग का 7वां आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

फायरिंग की साजिश में शामिल था शिवकांतः डीएसपी साहिल ढिल्लो ने बताया कि आरोपी शिवकांत उर्फ नीतिन को रोहतक एसटीएफ ने बाइपास क्षेत्र से काबू करते हुए उससे अवैध हथियार और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपी शिवकांत से पूछताछ में सामने आया है कि वह सिटी थाना के सामने हुई फायरिंग की साजिश में शामिल रहा है.

3 दिनों के पुलिस रिमांड पर शिवकांतः पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से वारदात की साजिश, अन्य आरोपियों की भूमिका, हथियारों की उपलब्धता और फायरिंग से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ करेगी. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में पहले से चार मुकदमे दर्ज हैं.

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