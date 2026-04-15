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Himachal Day 2026: पीएम, गृह मंत्री, सीएम समेत तमाम नेताओं ने हिमाचल दिवस पर दी प्रदेशवासियों को बधाई

वहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक वैभव से समृद्ध देवभूमि हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "समस्त हिमाचल वासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. यह पावन देवभूमि अपनी समृद्ध परंपराओं, अनुपम सांस्कृतिक धरोहर और यहां के लोगों की कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठा और विनम्रता के कारण विशेष पहचान रखती है. इस पुनीत अवसर पर मैं प्रदेश के सभी परिवारजनों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं."

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज, 15 अप्रैल को 79वां हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है. इस साल राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में आयोजित किया है. जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे. वहीं, हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत हिमाचल के नेताओं ने भी हिमाचल दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हिमाचल दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी. उन्होंने लिखा, "हिमाचल प्रदेश के विकास की इस सतत यात्रा में आपका विश्वास हमारी सबसे बड़ी शक्ति है. यही विश्वास प्रदेश को आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा रहा है. आप सभी को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं." बता दें कि आज सीएम सुक्खू रिकांगपिओ में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में उपस्थित रहेंगे और वहीं से प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे.

डिप्टी सीएम ने दी बधाई

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी हिमाचल वासियों को हिमाचल दिवस की बधाई दी है. शिमला में आज जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आयोजित किया गया है. जिसमें डिप्टी सीएम बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे.

नेता प्रतिपक्ष ने शुभकामनाएं एवं बधाई

हिमाचल के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए लिखा, "हिमाचल दिवस के अवसर पर देवभूमि के सभी भाई-बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई. यह दिन हमारे गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और हिमाचल के मेहनती एवं सरल स्वभाव वाले लोगों की पहचान का प्रतीक है. आइए, हम सभी मिलकर अपने प्रदेश की उन्नति, खुशहाली और समग्र विकास के लिए संकल्प लें और हिमाचल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें."

केंद्रीय मंत्री ने की समृद्धि की कामना

वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल दिवस पर लोगों को बधाई देते हुए लिखा, "अद्भुत प्राकृतिक सौन्दर्य और समृद्ध संस्कृति से परिपूर्ण देवभूमि के निवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं. शौर्य और वीरों की पावन धरा के निवासी प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण के साथ ही मातृभूमि के प्रति समर्पण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं. यह पावन धरा निरंतर प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर चलायमान रहे, ऐसी कामना है."

कंगना रनौत ने दी शुभकामनाएं

मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी प्रदेशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, "देवभूमि हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं."

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की प्रदेश के लिए मंगलकामना

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी. उन्होंने लिखा, "हिमाचल दिवस के अवसर पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और अदम्य साहस की यह धरा निरंतर प्रगति और खुशहाली के पथ पर अग्रसर रहे, यही मंगलकामना है."