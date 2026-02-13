ETV Bharat / state

लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली का आठवा दिन, 794 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा, 14 को गोंडा और बांदा में होगी भर्ती

अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे सतर्क रहें, दलालों के झांसे में न आएं, क्योंकि सेना में चयन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है

अग्निवीर जनरल ड्यूटी भर्ती रैली
अग्निवीर जनरल ड्यूटी भर्ती रैली (फोटो सोर्स मध्य कमान हेडक्वार्टर)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: छावनी स्थित एएमसी स्टेटियम में अग्निवीर जनरल ड्यूटी भर्ती रैली में शुक्रवार को आठवें दिन हमीरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले राठ, सेरीला और मौदहा के साथ ही उन्नाव जिले के सफीपुर, हसनगंज, पुरवा, बीघापुर और बांगरमऊ तहसीलों के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया.

अग्निवीर जनरल ड्यूटी भर्ती रैली: मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) श्रेणी के लिए कुल 1083 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था, जिसमें 794 अभ्यर्थी इस भर्ती रैली में शामिल हुए हैं. 14 फरवरी को अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती कार्यालय लखनऊ के तहत, गोंडा, तरबगंज, मनकापुर और कर्नलगंज के आलावा बांदा जिले के अंतर्गत बबेरू, अतर्रा, नरैनी और पैलानी के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी.

जिसमें आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस लखनऊ के तहत उत्तर प्रदेश के 13 जिले औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोंडा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर और लखनऊ शामिल हैं.

पीआरओ शांतनु प्रताप सिंह का कहना है. अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे सतर्क रहें और दलालों के झांसे में न आएं. किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल न करें, क्योंकि सेना में चयन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है. इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के लिए सबसे अच्छे व योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना है.

गौरतलब है कि छह फरवरी से मध्य कमान के लखनऊ स्थित आर्मी चिकित्सा केंद्र एवं कॉलेज के ग्राउंड पर अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हुई है. इस बार की ये छठी अग्निवीर भर्ती रैली है. 18 फरवरी को आर्मी चिकित्सा कोर केंद्र एवं कॉलेज के ही मैदान पर महिला अग्निवीर भर्ती भी आयोजित की जाएगी.

TAGGED:

AGNIVEER RECRUITMENT RALLY
अग्निवीर जनरल ड्यूटी भर्ती रैली
AGNIVEER NEWS
WOMEN AGNIVEER RECRUITMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.