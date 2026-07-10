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करनाल में 79 वर्षीय अमेरिकी नागरिक की मौत, परिवार से बिछड़ने के बाद सड़क हादसे के हुए शिकार

भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक करनाल में परिवार से बिछड़ने के बाद हादसे का शिकार हो गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

AMERICAN CITIZEN DIED IN KARNAL
करनाल में 79 वर्षीय अमेरिकी नागरिक की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 10, 2026 at 5:07 PM IST

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करनाल: जिले में एक ऐसा दर्दनाक हादसा सामने आया जिसने पीड़ित के पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. अमेरिका की नागरिकता रखने वाले 79 वर्षीय केवल सिंह अपने बेटे और दामाद के साथ भारत आए थे. दिल्ली से प्राइवेट टैक्सी के जरिए पंजाब के नवांशहर जा रहे थे. रास्ते में करनाल के बस्ताड़ा टोल के पास सीएनजी भरवाने के लिए गाड़ी रोकी गई. इसी दौरान केवल सिंह लघुशंका के लिए वाहन से नीचे उतरे, लेकिन कुछ ही देर बाद वह परिवार की नजरों से ओझल हो गए.

AMERICAN CITIZEN DIED IN KARNAL
अमेरिकी नागरिक की मौत की जांच करते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)

रातभर तलाश, लेकिन नहीं मिला कोई सुराग: परिजनों ने आसपास काफी देर तक बुजुर्ग की तलाश की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला. रात काफी हो जाने के कारण परिवार के कुछ सदस्य करनाल में ही रुक गए, जबकि बाद में नवांशहर भी पहुंचे. पूरी रात केवल सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. परिवार को उम्मीद थी कि शायद वह कहीं सुरक्षित मिल जाएंगे, लेकिन सुबह जब वे दोबारा उसी स्थान पर तलाश करने पहुंचे तो सामने जो दृश्य था, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया.

परिवार से बिछड़ने के बाद सड़क हादसे के शिकार हुए भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक (ETV Bharat)

सुबह एनएच किनारे मिला शव, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर: सुबह घटनास्थल पर पहुंचने पर परिवार ने देखा कि वहां पुलिस मौजूद थी. पूछताछ करने पर पता चला कि सड़क किनारे एक बुजुर्ग का शव मिला है. पहचान करने पर वह केवल सिंह निकले. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रात के दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

सीसीटीवी में कैद हुई आखिरी गतिविधि: मधुबन थाना पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली. जांच अधिकारी के अनुसार "फुटेज में केवल सिंह सड़क की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. पुलिस अब दुर्घटना करने वाले वाहन और चालक की पहचान करने में जुटी है.

मानसिक बीमारी का चल रहा था इलाज: परिजनों ने बताया कि "केवल सिंह पिछले काफी समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित थे और अमेरिका में उनका इलाज चल रहा था. इसी बीमारी के कारण वह दिशा का सही अंदाजा नहीं लगा पाए और परिवार से अलग हो गए." किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि कुछ ही देर में यह बिछड़ना हमेशा के लिए जुदाई बन जाएगा.

पोस्टमार्टम के बाद होगी आगे की कार्रवाई: पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही हादसे के जिम्मेदार वाहन तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा.

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