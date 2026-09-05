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पंचकूला में हरियाणा के 79 उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले शिक्षक सम्मानित, राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने चेक, वेतन वृद्धि और पदक दिए

पंचकूला में हरियाणा के 79 उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया. 2027 से उच्चतर-तकनीकी व प्रौद्योगिकी के अध्यापकों को भी सम्मान मिलेगा.

Teachers Day
राजकीय शिक्षक दिवस समारोह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 5, 2026 at 8:03 PM IST

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पंचकूला: हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं असाधारण योगदान देने वाले प्रदेश के 79 अध्यापकों को आज, शनिवार को पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मानित किया. पंचकूला के सेक्टर-1 में आयोजित इस समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन सम्मानित शिक्षकों को एक-एक लाख रुपये का चेक, पदक, शॉल और दो-दो अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की. इस दौरान राज्यपाल की पत्नी एवं लेडी गवर्नर मित्रा घोष, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, शिक्षा विभाग के विभिन्न पदाधिकारी समेत प्रमुख लोग मौजूद रहे.

सम्मान नई जिम्मेदारी की शुरूआत: राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने विशेष रूप से सम्मानित शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि "यह पुरस्कार उनकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है. आज राज्य ने उनके उत्कृष्ट कार्यों को पहचान दी है. अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने अनुभव अन्य शिक्षकों के साथ साझा करें, नई पीढ़ी के शिक्षकों का मार्गदर्शन करें, अपने विद्यालयों को और बेहतर बनाने में योगदान दें और विद्यार्थियों में उत्कृष्टता के साथ-साथ मानवीय मूल्यों का भी विकास करें."

2027 से उच्चतर-तकनीकी व प्रौद्योगिकी के अध्यापकों को भी सम्मान मिलेगा (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री की शिक्षकों के लिए घोषणा: शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कहा कि "शिक्षक सम्मान केवल स्कूलों तक सीमित न रखा जाए." उन्होंने कॉलेजों, पोलिटेक्निक समेत अन्य संस्थानों के शिक्षकों को भी सम्मानित किए जाने की मांग रखी. इस मांग पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के अंत में मंच से अगले शैक्षणिक सत्र से उच्चतर, तकनीकी और प्रौद्योगिकी के शिक्षकों को भी सम्मानित किए जाने की घोषणा की.

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शिक्षक दिवस समारोह (ETV Bharat)

शिक्षा मंत्री ने गिनाईं उपलब्धियां: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अपने संबोधन में सम्मानित शिक्षकों को बधाई दी. इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए किए जा रहे कार्यों, योजनाओं और सफलताओं की जानकारी भी दी. उन्होंने शिक्षकों को स्कूलों का नतीजा 90 प्रतिशत से अधिक होने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि "राज्य सरकार ने निपुण हरियाणा मिशन को कक्षा 5 तक बढ़ाया, बाल वाटिका से कक्षा 4 तक डिजिटली मूल्यांकन किए जाने, स्कूलों के मूल्यांकन के लिए 160 अंकों वाला फ्रेम वर्क, आधुनिक क्लासरूम समेत स्कूलों को विकसित करने की जानकारी भी दी." उन्होंने कहा कि 26 स्कूलों में फ्रेंच भाषा की शुरुआत की गई है और जल्द ही छात्रों को जर्मनी व अन्य जगहों पर शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा. उन्होंने सुपर 100 के परिणाम के चलते मुख्यमंत्री द्वारा सुपर 100 की संख्या को 500 किए जाने की जानकारी भी दी.

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शिक्षक को सम्मानित करते राज्यपाल (ETV Bharat)

ज्ञान, विवेक और संस्कार देते हैं शिक्षक: समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि "यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि का सम्मान नहीं, बल्कि पूरे शिक्षक समुदाय, शिक्षा व्यवस्था और हरियाणा के उज्ज्वल भविष्य का सम्मान है." उन्होंने कहा कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन इसका प्रेरक उदाहरण है कि शिक्षण केवल एक पेशा नहीं, बल्कि समाज निर्माण का सशक्त माध्यम है. शिक्षक दिवस केवल शिक्षकों को बधाई देने का अवसर नहीं, बल्कि शिक्षा के महत्व को स्वीकार करने और शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है.

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राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष का स्वागत करते सीएम नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)

जानकारी और ज्ञान में अंतर है- राज्यपालः राज्यपाल ने कहा कि "वह स्वयं बंगाल से हैं और उन्हें खुशी है कि देश के दूसरे राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे." राज्यपाल ने कहा कि "शिक्षा की दुनिया तेजी से बदल रही है. इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से विद्यार्थी कुछ ही क्षणों में दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकता है." लेकिन जानकारी और ज्ञान में अंतर है व ज्ञान और विवेक में भी अंतर है. तकनीक सूचना दे सकती है लेकिन शिक्षक विवेक प्रदान करता है. एआई उत्तर दे सकती है लेकिन शिक्षक सही प्रश्न पूछना सिखाता है. राज्यपाल ने कहा कि तकनीक के इस युग में शिक्षक की भूमिका कम नहीं हुई, बल्कि और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है.

शिक्षा का उद्देश्य अच्छा इंसान बनाना: राज्यपाल ने कहा कि "आज के शिक्षक का दायित्व केवल पाठ्यक्रम पूरा करना और परीक्षा परिणाम देना नहीं है. शिक्षक को ज्ञान के साथ-साथ विद्यार्थियों के चरित्र का भी निर्माण करना है. उसे विद्यार्थियों में अनुशासन, ईमानदारी, परिश्रम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करनी है." उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई बच्चा आर्थिक अथवा सामाजिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा की दौड़ में पीछे न रह जाए. विशेष रूप से बेटियों को समान अवसर प्रदान करना और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल यह तय करना नहीं होना चाहिए कि बच्चा भविष्य में क्या बनेगा, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह कैसा मनुष्य बनेगा. हमें ऐसे डॉक्टर चाहिए, जिनमें सेवा की भावना हो, ऐसे वैज्ञानिक चाहिए जो मानवता के हित में कार्य करें, ऐसे अधिकारी चाहिए जो न्याय और संवेदनशीलता के साथ निर्णय लें, ऐसे उद्यमी चाहिए जो रोजगार के अवसर पैदा करें और ऐसे नागरिक चाहिए जो देश एवं समाज के प्रति जिम्मेदार हों.

विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार करें: राज्यपाल ने शिक्षकों का आह्वान करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को केवल परीक्षाओं के लिए तैयार न करें, बल्कि उन्हें जीवन के लिए तैयार करें. उन्हें केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए उपयोगी बनने के लिए तैयार करें. उन्हें केवल उत्तर न दें, बल्कि प्रश्न पूछना भी सिखाएं, क्योंकि प्रश्न करने वाला विद्यार्थी ही भविष्य का शोधकर्ता और नवप्रवर्तक बनता है. राज्यपाल ने वर्ष 2047 के विकसित भारत का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत की मजबूत नींव आज की कक्षाओं में रखी जा रही है. आज किसी विद्यालय में पढ़ रहा बच्चा कल वैज्ञानिक बन सकता है, कोई बेटी देश की महान प्रशासक बन सकती है और कोई विद्यार्थी खिलाड़ी, चिकित्सक या शिक्षक के रूप में देश की सेवा कर सकता है. उस भविष्य की मजबूत नींव आज शिक्षक रख रहा है. उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य संसद में जितना आकार लेता है, उतना ही विद्यालय की कक्षाओं में भी आकार लेता है और उस भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुकार शिक्षक है.

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