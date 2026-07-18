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राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह का 78वां शहादत दिवस, सर्वोच्च बलिदान को किया याद

इस अवसर पर परमवीर चक्र विजेता शहीद पीरू सिंह शेखावत के पौत्र का भी सम्मान किया गया.

People gathered on Shaurya Diwas
शौर्य दिवस पर जुटे लोग (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 2:21 PM IST

3 Min Read
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झुंझुनू: राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद हवलदार पीरू सिंह शेखावत के 78वें शहादत दिवस पर शनिवार को झुंझुनू स्थित शहीद स्मारक पार्क में शौर्य दिवस का आयोजन पूरे सम्मान और गौरव के साथ किया गया. इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉ अरुण कुमार गर्ग ने कहा कि शहीदों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है.

इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉ अरुण कुमार गर्ग ने कहा कि शहीदों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है. उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए. वहीं यशवर्धन सिंह शेखावत ने कहा कि वीरों की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाना और नई पीढ़ी को उनके बलिदान से परिचित कराना समय की आवश्यकता है, ताकि देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना निरंतर मजबूत होती रहे.

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इस अवसर पर शहीद परिवारों और वीरांगनाओं का सम्मान भी किया गया. कैप्टन अयूब खान के परिजनों को सम्मानित किया गया, वहीं परमवीर चक्र विजेता शहीद पीरू सिंह शेखावत के पौत्र ने भी सम्मान ग्रहण किया. वक्ताओं ने कहा कि देश की आजादी, सुरक्षा और अखंडता शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की बदौलत सुरक्षित है. उनका साहस, राष्ट्रभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा सदैव देशवासियों, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी.

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कार्यक्रम में सेना के अधिकारी, पूर्व सैनिक, शहीद परिवार, वीरांगनाएं और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके अद्वितीय बलिदान को नमन किया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में जिला कलक्टर डॉ अरुण कुमार गर्ग, पूर्व आईएएस राजेंद्र सिंह शेखावत, यशवर्धन सिंह शेखावत, ब्रिगेडियर वी सेवा सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारी एवं पूर्व सैनिक शामिल रहे. कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी.

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कौन थे हवलदार पीरू सिंह: बेरी निवासी हवलदार पीरू सिंह ने वर्ष 1948 में जम्मू-कश्मीर के टिथवाल सेक्टर में भारत-पाक युद्ध के दौरान दुश्मन की मजबूत चौकियों पर अकेले ही भीषण हमला बोल दिया था. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया और आगे बढ़ते हुए अंतिम सांस तक लड़ते रहे. मातृभूमि की रक्षा करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए. उनके इसी अद्वितीय पराक्रम के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया.

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