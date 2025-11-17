ETV Bharat / state

भोपाल में जुटे 10 लाख जायरीन, दुआ-ए-खास के बाद 78वें आलिमी तब्लीगी इज्तिमा का समापन

इज्तिमा का समापन पर फजिर की नमाज के बाद मौलाना साद साहब ने कहा, गैर-मुस्लिम के साथ मुसलमान सगे भाई से बढ़ करें एहतराम तो मुल्क से खत्म हो जाएगा भेदभाव.

Tablighi Ijtema Bhopal
78वें आलिमी तब्लीगी इज्तिमा का समापन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 4:20 PM IST

3 Min Read
भोपाल: राजधानी में 14 नवंबर से आयोजित 78वें आलिमी तब्लीगी इज्तिमा का सोमवार सुबह 10.30 बजे समापन हो गया. इसमें भारत समेत 23 देशों के 10 लाख से अधिक जायरीन शामिल हुए. सोमवार को दुआ-ए-खास के बाद देश-विदेश से आए जमातियों का अपने-अपने घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया. सभी जमातियों ने मिलकर देश में अमन-चैन को लेकर दुआ मांगी.

इधर इज्तिमा में लाखों जमातियों की रवानगी से पहले ही शहर में सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को हाई अलर्ट कर दिया गया था. जिसके चलते रविवार देर रात से आज दोपहर तक पुराने शहर सहित राजधानी से जुड़े सभी हाइवे में यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन तैनात रहा.

Tablighi Ijtema Bhopal
जमातियों का अपने-अपने घर लौटने का सिलसिला शुरू (ETV Bharat)

फजिर की नमाज के बाद मौलाना साद का बयान

इज्तिमा में सोमवार को फजिर की नमाज के बाद मौलाना साद साहब ने अपना बयान पढ़ा. इसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क से तस्सुब यानी फिरकापरस्ती खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम गैर-मुस्लिम का इकराम करने वाले बन जाएं. गैर मुस्लिम के साथ मुसलमान सगे भाई से बढ़ कर इज़्ज़त और उसका एहतराम करे तो इस मुल्क से भेदभाव खत्म हो जाएगा. मौलाना साद ने दुआ से पहले अपने बयान में कहा कि ईमान की तकमील और अमल की जगह सिर्फ मस्जिद है. अल्लाह के घर में लाकर ईमान की तज़दीद करे, हर मुसलमान के जिम्मे फरजे एन है कि वे मस्जिद को आबाद करे.

जो नमाज छोड़ दे, उसका कोई हिस्सा नहीं

मौलाना साद ने कहा कि हर मुसलमान को मस्जिद से मुतल्लिक करना लाज़मी है. मुलाकातें करके मुसलमान को मस्जिद में लाने की फिक्र करनी चाहिए. लोगों को फरज सीखने के लिए मस्जिद में जमा करो. अगर मुसलमान नमाज छोड़ दे, तो उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है. मौलाना साद ने कहा कि मौलाना इलयास साहब फरमाया करते थे कि जब तक मुसलमान 4 महीने लगकर नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगा, वो इस्लाम का मजा नहीं समझ सकता है.

समापन के साथ शहर में बढ़ा ट्रैफिक का दबाव

इज्तिमा के समापन के साथ ही सोमवार को देश-विदेश से आए लाखों जमाती भारी संख्या में लौट रहे हैं. इसको देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने रविवार से ही व्यवस्थाओं को कड़ा कर दिया है. रेल, सड़क और भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष प्लान लागू किया गया है.

पुराने भोपाल में इज्तिमा स्थल की और आवागमन करने वाले मार्गों, जैसे मुबारकपुर से पटेल नगर नया बाईपास, गांधी नगर से अयोध्या नगर बाईपास, रत्नागिरी, लाम्बाखेड़ा से करोद, भोपाल टॉकीज, पीरगेट, मोती मस्जिद, रॉयल मार्केट, लालघाटी चौराहा, नादरा बस स्टैंड, भोपाल मुख्य रेलवे स्टेशन, अल्पना तिराहा, भारत टॉकीज, बोगदा पुल आदि क्षेत्रों में भारी संख्या में लोगों की आवाजाही और वाहनों के दबाव की वजह से ट्रैफिक बढ़ गया है.

