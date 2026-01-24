ETV Bharat / state

सड़क हादसों में खत्म हुए 789 अनमोल जीवन, शाम 6 से रात 12 बजे तक एक्सीडेंट का सबसे अधिक खतरा

हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे ( ETV Bharat )