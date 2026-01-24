सड़क हादसों में खत्म हुए 789 अनमोल जीवन, शाम 6 से रात 12 बजे तक एक्सीडेंट का सबसे अधिक खतरा
हिमाचल में ग्रामीण इलाकों में अधिकांश हादसे दोपहर तीन बजे से रात 9 बजे के बीच पेश आए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 10:47 AM IST|
Updated : January 24, 2026 at 11:18 AM IST
शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों से मिलने वाले जख्म कम नहीं हो रहे हैं. वर्ष 2025 में राज्य में 1920 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई. इन हादसों में 789 अनमोल जीवन काल का ग्रास बने. घायल हुए लोगों की संख्या 3030 रिकॉर्ड की गई. नए साल की शुरुआत में भी सिरमौर जिला में भयावह बस हादसा पेश आया. इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी. पिछले साल यानी वर्ष 2025 की बात करें तो राज्य में 1920 सड़क दुर्घटनाएं हुई. सड़क सुरक्षा समिति, राज्य पुलिस व अन्य एजेंसियां हादसे के कारणों की जांच करती है. ऐसा पाया गया है कि शहरी इलाकों में शाम छह बजे से रात 12 बजे के बीच सबसे अधिक हादसे होते हैं. वहीं, ग्रामीण इलाकों में अधिकांश हादसे दोपहर तीन बजे से रात 9 बजे के बीच पेश आए.
2025 में शिमला में 268 सड़क दुर्घटना
शिमला जिला के आरटीओ विश्व मोहन देव चौहान के अनुसार, 2025 में जिला शिमला में कुल 268 सड़क दुर्घटनाएं हुई. इन हादसों में 102 लोगों की मौत हो गई. इस दौरान दुर्घटनाओं में कुल 436 लोग घायल हुए. शिमला जिला का आंकड़ा देखें तो यहां सड़क दुर्घटनाओं में पांच पुलिस थाने ऐसे हैं, जिनके तहत आने वाले क्षेत्रों में अधिक हादसे हुए. पहले स्थान पर बालूगंज थाना के तहत 40 सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हुई. दूसरे नंबर पर रोहड़ू थाना का नाम आता है. यहां 33 सड़क दुर्घटनाओं में 8 लोगों की जान गई. फिर न्यू शिमला थाना के तहत 21 सड़क दुर्घटनाएं पेश आई, जिनमें छह लोगों की मौत हुई. पुलिस थाना ठियोग के तहत 21 सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत दर्ज की गई. कुमारसैन थाना के तहत 18 सड़क हादसों में 10 लोगों की जान चली गई. जिला में औसतन तीन सड़क दुर्घटनाओं में एक मौत रिकॉर्ड की गई है.
2025 में हिमाचल में सड़क हादसे
- 2025 में हिमाचल प्रदेश में 1920 सड़क दुर्घटनाओं में 789 लोगों की मौत हुई.
- 2025 में प्रदेश में हुए सड़क हादसों में 3,030 लोग घायल हुए.
- हिमाचल में नेशनल हाईवे पर 114 सड़क दुर्घटनाओं में 15 लोगों की मौत.
- शहरी इलाकों में शाम छह बजे से रात 12 बजे के बीच सबसे अधिक हादसे.
- ग्रामीण इलाकों में अधिकांश हादसे दोपहर तीन बजे से रात 9 बजे के बीच.
NH पर 114 सड़क दुर्घटना
यदि नेशनल हाईवे की बात करें तो एनएच पर 114 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं. उन हादसों में 15 अनमोल जीवन काल का शिकार हुए और 207 लोग घायल हो गए. वहीं, स्टेट हाईवे पर 27 सड़क दुर्घटनाओं में 21 लोगों की मौत हुई. अन्य सड़कों पर 129 सड़क दुर्घटनाओं में 60 लोगों की मौत हुई. जिला में शहरी क्षेत्रों में 74 सड़क दुर्घटनाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में 194 दुर्घटनाएं दर्ज हुई. सड़क दुर्घटनाओं का शहरी क्षेत्र में पीक टाइम शाम 06 बजे से रात 12 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर 03 बजे से रात 9 बजे तक दर्ज किया गया. जिला में ओवर स्पीड, नशे में गाड़ी चलाने आदि के कारण 208 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 77 लोगों की मौत दर्ज की गई.
बढ़ेगा सड़क सुरक्षा समिति का दायरा
डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि, "जिला शिमला में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा समिति का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया गया है. यह सड़क सुरक्षा समिति अब हर एसडीएम के नेतृत्व में उपमंडल स्तर पर काम करेगी. समिति में सभी एक्सईएन, डीएसपी व अन्य हितधारक शामिल किए जाएंगे. पहले केवल जिला स्तर पर ही सड़क सुरक्षा समिति होती थी. हादसों की वजह से मृत्यु होने पर चार लाख रुपए एक्सग्रेशिया राशि 15 दिनों के भीतर जारी करने के निर्देश हैं. इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से संबंधित क्षेत्र के एसडीएम की होगी. एसडीएम को 15 दिनों के भीतर एक्सग्रेशिया प्रभावितों तक पहुंचाना होगा. बहुत से मामलों में लोगों को कई-कई दिनों तक कार्यालयों में भटकना पड़ता है. जिला भर से सड़क दुर्घटनाओं के शिमला के अस्पतालों में रेफर किए गए घायलों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करने के लिए एसडीएम शहरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है."
ये भी पढ़ें: हिमाचल पुलिस को सुखविंदर सरकार की तरफ से राहत, अब बसों में सफर के लिए नहीं होगी इस कार्ड की जरूरत
ये भी पढ़ें: जिओ थर्मल एनर्जी से 'ग्रीन एनर्जी स्टेट' का लक्ष्य होगा पूरा, ये है हिमाचल सरकार का मास्टर प्लान!