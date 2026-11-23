राजस्थान में नए साल में बंपर भर्ती: 7840 पदों पर 6 नई भर्तियां, VDO के 4000 पदों पर होगी सबसे बड़ी भर्ती
सबसे पहले दिसंबर में CET सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा होगी. इसके बाद जनवरी में CET ग्रेजुएशन की परीक्षा होगी.
Published : November 23, 2026 at 2:52 PM IST
जयपुर: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नए साल में बंपर भर्तियां निकलेंगी. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने करीब 7840 पदों पर छह नई भर्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी तो शुरू कर ही दी है. इनमें सबसे बड़ी भर्ती ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के करीब चार हजार पदों पर होगी. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के तहत NHM के 2000, शारीरिक शिक्षा अध्यापक (PTI) के 1200 पदों सहित अन्य भर्तियां प्रस्तावित हैं. इनके अलावा बोर्ड को कुछ भर्तियों की अभ्यर्थना मिल चुकी है, जबकि शेष की अभ्यर्थना अगले महीने तक मिलने की संभावना है. फिलहाल, बोर्ड स्तर पर प्राप्त अभ्यर्थनाओं का परीक्षण और विभागों से जरूरी स्पष्टीकरण लेने की प्रक्रिया चल रही है. इसके साथ ही बोर्ड ने वर्ष 2027 का परीक्षा कैलेंडर तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया है. ETV भारत से खास बातचीत में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने आगामी भर्तियों और परीक्षाओं को लेकर बोर्ड की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की.
CET के बाद पटवारी और VDO भर्ती का नोटिफिकेशन: युवाओं की नजर कर्मचारी चयन बोर्ड पर इसलिए रहती है, क्योंकि नई भर्तियों की विज्ञप्ति से लेकर पुरानी भर्तियों के परिणाम तक की प्रक्रिया यहीं से आगे बढ़ती है. पटवारी के करीब 200 पदों की अभ्यर्थना बोर्ड को मिल चुकी है, हालांकि, इसमें पदों की संख्या बढ़ने की संभावना है. वहीं, ग्राम विकास अधिकारी यानी VDO के करीब 4000 पदों की अभ्यर्थना अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन विभाग से इतनी संख्या में पदों की अभ्यर्थना मिलने की उम्मीद है. खास बात ये है कि पटवारी और VDO दोनों भर्तियां CET के आधार पर होंगी. ऐसे में दिसंबर में होने वाली CET सीनियर सेकेंडरी और जनवरी में प्रस्तावित CET ग्रेजुएशन परीक्षा के बाद ही इन भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जा सकेंगे.
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PTI के 1200 पद, कोच के 140 पदों पर भी भर्ती: बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार PTI भर्ती के करीब 1200 पद प्रस्तावित हैं. इसकी अभ्यर्थना में कुछ बिंदुओं पर विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है. क्लेरिफिकेशन मिलते ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इसके अलावा करीब 140 पदों पर कोच भर्ती भी प्रस्तावित है. स्वास्थ्य विभाग के तहत NHM के करीब 2000 पदों पर भर्ती होनी है. टैक्स असिस्टेंट के करीब 300 पदों पर भी भर्ती की तैयारी है. इन भर्तियों की अभ्यर्थनाओं और अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है.
JEN भर्ती में पिछली बार से डेढ़ गुना ज्यादा पद: जूनियर इंजीनियर (JEN) भर्ती को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. इस भर्ती के लिए पहले ही आवेदन भरे जा चुके हैं, लेकिन कुछ विभागों में पदों की संख्या बढ़ने के कारण दोबारा आवेदन भरवाए जा रहे हैं. बोर्ड अध्यक्ष के मुताबिक इस बार JEN भर्ती में पिछली बार आयोजित भर्ती की तुलना में करीब डेढ़ गुना ज्यादा पद होंगे. इसकी परीक्षा फरवरी के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है. बोर्ड का प्रयास है कि प्रस्तावित भर्तियों की परीक्षाएं वर्ष 2027 में ही आयोजित कराई जाएं.
दिसंबर से शुरू होंगी CET और टीचिंग एसोसिएट की परीक्षाएं: बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने आगामी परीक्षाओं का शेड्यूल बताते हुए कहा कि सबसे पहले दिसंबर में CET सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा होगी. इसके बाद जनवरी में CET ग्रेजुएशन की परीक्षा होगी. वहीं, टीचिंग एसोसिएट भर्ती की परीक्षाएं भी कराई जा रही हैं. इसका कॉमन पेपर हो चुका है, जबकि शेष 32 पेपर दिसंबर में आयोजित किए जाएंगे. ये भर्ती लेक्चरर के समकक्ष पदों के लिए है. इसके अलावा 25 जनवरी को लैब अटेंडेंट यानी प्रयोगशाला परिचर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी. फरवरी के पहले सप्ताह में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है.
अप्रैल 2028 में होगी अगली CET, तीन साल तक वैध रहेगा स्कोर: CET में न्यूनतम 40 प्रतिशत क्वालीफाइंग अंक निर्धारित हैं, जबकि आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार छूट का प्रावधान है. इस बार परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी. CET का स्कोर तीन साल तक वैध रहेगा. उन्होंने बताया कि वर्तमान में होने वाली CET के बाद भी कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे, जो आगामी समय में पात्रता परीक्षा देना चाहेंगे. ऐसे में अगली CET को तीन साल तक टालना उचित नहीं होगा. इसी को देखते हुए CET सीनियर सेकेंडरी और CET ग्रेजुएशन की अगली परीक्षा अप्रैल 2028 में कराने का प्रस्ताव है. इसका मतलब है कि जो युवा किसी कारणवश इस बार CET नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें भी अप्रैल 2028 में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा.
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कांस्टेबल भर्ती को लेकर भी बोर्ड अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने बताया कि कांस्टेबल भर्ती CET सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आधारित होती है. हालांकि, कांस्टेबल भर्ती की मुख्य परीक्षा पुलिस विभाग की ओर से आयोजित की जाती है, लेकिन इसके लिए पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड की CET ही होती है. इसके अलावा मोटर वाहन उप निरीक्षक (MVSI) भर्ती भी प्रस्तावित है. पूर्व में आयोजित भर्ती का परिणाम भी प्रक्रियाधीन है.
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