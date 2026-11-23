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राजस्थान में नए साल में बंपर भर्ती: 7840 पदों पर 6 नई भर्तियां, VDO के 4000 पदों पर होगी सबसे बड़ी भर्ती

राजस्थान में नए साल में बंपर भर्ती ( ETV Bharat jaipur )

जयपुर: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नए साल में बंपर भर्तियां निकलेंगी. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने करीब 7840 पदों पर छह नई भर्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी तो शुरू कर ही दी है. इनमें सबसे बड़ी भर्ती ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के करीब चार हजार पदों पर होगी. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के तहत NHM के 2000, शारीरिक शिक्षा अध्यापक (PTI) के 1200 पदों सहित अन्य भर्तियां प्रस्तावित हैं. इनके अलावा बोर्ड को कुछ भर्तियों की अभ्यर्थना मिल चुकी है, जबकि शेष की अभ्यर्थना अगले महीने तक मिलने की संभावना है. फिलहाल, बोर्ड स्तर पर प्राप्त अभ्यर्थनाओं का परीक्षण और विभागों से जरूरी स्पष्टीकरण लेने की प्रक्रिया चल रही है. इसके साथ ही बोर्ड ने वर्ष 2027 का परीक्षा कैलेंडर तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया है. ETV भारत से खास बातचीत में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने आगामी भर्तियों और परीक्षाओं को लेकर बोर्ड की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की.

CET के बाद पटवारी और VDO भर्ती का नोटिफिकेशन: युवाओं की नजर कर्मचारी चयन बोर्ड पर इसलिए रहती है, क्योंकि नई भर्तियों की विज्ञप्ति से लेकर पुरानी भर्तियों के परिणाम तक की प्रक्रिया यहीं से आगे बढ़ती है. पटवारी के करीब 200 पदों की अभ्यर्थना बोर्ड को मिल चुकी है, हालांकि, इसमें पदों की संख्या बढ़ने की संभावना है. वहीं, ग्राम विकास अधिकारी यानी VDO के करीब 4000 पदों की अभ्यर्थना अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन विभाग से इतनी संख्या में पदों की अभ्यर्थना मिलने की उम्मीद है. खास बात ये है कि पटवारी और VDO दोनों भर्तियां CET के आधार पर होंगी. ऐसे में दिसंबर में होने वाली CET सीनियर सेकेंडरी और जनवरी में प्रस्तावित CET ग्रेजुएशन परीक्षा के बाद ही इन भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जा सकेंगे.