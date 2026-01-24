झालावाड़ में अवैध शराब की 783 पेटियां जब्त, पंजाब से गुजरात ले जा रहा था ट्रक

झालावाड़ में अवैध शराब की 783 पेटियां जब्त, पंजाब से गुजरात ले जा रहा था ट्रक
पुलिस को ट्रक से 9 ब्रांड की करीब 13,500 शराब की बोतलें मिलीं. आबकारी विभाग इनकी कीमत का पता लगा रहा है.
झालावाड़: जिले की झालरापाटन थाना पुलिस ने अंग्रेजी शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा, जिसमें पंजाब से गुजरात ले जाए जा रहे करीब 783 कर्टन थे. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया. ट्रक और शराब जब्त कर ली. जब्त कर्टन में 9 ब्रांड की करीब 13,500 शराब की बोतलें मिलीं. इनकी अनुमानित कीमत का पता लगाया जा रहा है. आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज कर लिया.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि एडिशनल एसपी भागचन्द मीणा की अगुवाई में विशेष टीमें बनाई गई है. पुलिस को झालरापाटन कस्बे में अवैध शराब की सूचना मिली. कस्बे में गश्त के दौरान एक ट्रक की तलाशी ली तो पंजाब निर्मित शराब के 783 कर्टन मिले, जिन्हें जब्त कर लिया.जब्त शराब की अनुमानित कीमत का पता लगाया जा रहा है. पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पता लगा कि अवैध अंग्रेजी शराब व बियर पंजाब से गुजरात के राजकोट ले जाई जा रही थी. पुलिस ने आरोपी सज्जन सिंह निवासी सालवा कलां, जोधपुर को गिरफ्तार किया.
झालरापाटन थाना प्रभारी अलका बिश्नोई ने बताया कि ट्रक में 9 ब्रांड की कुल 783 पेटियां जब्त की. इसमें पंजाब निर्मित 13500 बोतलें शराब व बियर केन थे. आबकारी विभाग से सहयोग लेकर शराब की अनुमानित कीमत का आकलन किया जा रहा है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. पता लगा रहे हैं कि अवैध अंग्रेजी शराब किसे सप्लाई किया जाना था. शराब परिवहन कर रहे ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है.
