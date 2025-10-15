ETV Bharat / state

लड़कियों की शादी की उम्र 18 के बजाय 21 क्यों होनी चाहिए? यूपी के सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा

बदलाव के लिए एक भारी जनादेशः प्रो. आरके सिंह ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय का यह सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश की महिलाओं की ओर से एक स्पष्ट संदेश दिया गया है. वे बदलाव के लिए तैयार हैं. अध्ययन के मुख्य संख्यात्मक आंकड़े इस सामाजिक परिवर्तन की लहर का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है. जब महिलाओं से पूछा गया कि क्या वे शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव का समर्थन करती हैं तो भारी बहुमत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश की 78% से अधिक महिलाओं ने इस कानूनी सुधार का समर्थन किया है, जो नीति निर्माताओं के लिए एक शक्तिशाली जनादेश का प्रतिनिधित्व करता है.

8 जिलों की महिलाओं की राय जानीः बलिका के विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष तक: उत्तर प्रदेश राज्य में एक सामाजिक-कानूनी अध्ययन, मिशन शक्ति के तहत समान नागरिक संहिता के विशेष संदर्भ में टॉपिक पर शोध किया गया है. प्रो. (डॉ.) राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व और उनके शोध-सहायक प्रदीप कुमार सिंह द्वारा किए गए इस शोध ने भारत के सबसे अधिक आबादी वाले और सामाजिक रूप से जटिल राज्य, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की राय को सीधे तौर पर सामने रखा है. उत्तर प्रदेश के 6 प्रशासनिक मंडलों के 8 जिलों में 1000 महिलाओं को सर्वे में शामिल किया गया है. जिसमें शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से विचार लिए गए हैं. शोध में परंपरा, सामाजिक संरचना, महिला सशक्तिकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के चौराहे पर खड़ी राष्ट्रीय बहस को भी शामिल किया गया है. विवाह की न्यूनतम आयु का समर्थन धर्म, जाति और सम्प्रदाय से ऊपर उठकर महिलाओं ने किया है.

विश्वविद्यालय में हुए शोध में 78 प्रतिशत महिलाएं चाहती हैं कि लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की जाए. प्रो. राकेश कुमार सिंह और उनके शोध सहायक प्रदीप कुमार सिंह ने प्रदेश के छह मंडलों के आठ जिलों में 1000 महिलाओं की राय जानी. जिसमें यह निष्कर्ष निकालकर सामने आया है.

लखनऊः वर्तमान में कानूनी तौर पर शादी करने की न्यूनतम उम्र लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल है. हालांकि, लड़कियों के लिए उम्र को बढ़ाकर पुरुषों के बराबर करने का एक विधेयक (विधेयक) विचाराधीन है. इसको लेकर विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग में हुए एक शोध में रोचक तथ्य सामने आए है.

75.8% विवाहित महिलाओं का समर्थनः प्रो. आरके सिंह ने बताया कि यह समर्थन किसी एक समूह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं के बीच व्यापक रूप से फैला हुआ है. आंकड़ों का गहरा विश्लेषण और भी दिलचस्प तस्वीर पेश करता है. अविवाहित महिलाओं में, जो इस कानून से सीधे और भविष्य में प्रभावित होंगी, उनके समर्थन का स्तर आश्चर्यजनक रूप से 79.6% है. यह आंकड़ा इस पीढ़ी की आकांक्षाओं का प्रतीक है, जो विवाह को अपनी शिक्षा, करियर और व्यक्तिगत विकास की यात्रा में एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक सोचे-समझे निर्णय के रूप में देखती है. वहीं, विवाहित महिलाओं में भी समर्थन का आंकड़ा 75.8% पर बेहद मजबूत है. यह बताता है कि जिन महिलाओं ने विवाह की संस्था का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, वे भी मानती हैं कि थोड़ी और परिपक्वता और तैयारी बेहतर वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत कल्याण की कुंजी है.

उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगेः शोध में जब महिलाओं से पूछा गया वह कानून को लेकर क्या राय रखती है. तब उन्होंने कहा कि इस समर्थन के पीछे मुख्य प्रेरक शक्तियां क्या हैं. महिलाओं में से 68.8% का मानना है कि विवाह की उम्र बढ़ाने से लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बेहतर अवसर मिलेंगे. जिससे उनके आर्थिक और बौद्धिक विकास की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं. इसके अलावा, 65.2% महिलाओं ने इस बदलाव को मां और बच्चे दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणामों से जोड़कर बताया. महिलाओं ने कहा कि जल्दी विवाह और कम उम्र में गर्भधारण से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को इसे रोका जा सकता है.

प्रो. राकेश कुमार सिंह और लखनऊ विश्वविद्यालय. (ETV Bharat)

महिलाओं की चिंता और प्रतिरोध के कारणः प्रो आरके सिंह ने कहा कि सर्वेक्षण में विवाह की उम्र बढ़ाने के पक्ष में एक जबरदस्त लहर दिखाई देती है, लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. शोध में सामने आया है कि लगभग 22% महिलाओं ने इस बदलाव का विरोध किया या कोई प्रतिक्रिया नहीं दी . शोध में कई चिंताओं को भी सामने लाया है. विरोध के पीछे के कारणों का विश्लेषण करने पर तीन मुख्य चिंताएं सामने आई हैं..

तीव्र सामाजिक दबाव: विरोध का सबसे बड़ा कारण सामाजिक दबाव का डर है. महिलाओं ने चिंता व्यक्त की कि घर में एक “अविवाहित” वयस्क बेटी का होना परिवार के लिए शर्मिंदगी और सामाजिक बहिष्कार का कारण बन सकता है. विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक निश्चित उम्र के बाद बेटी की शादी न होने को माता-पिता की विफलता के रूप में देखा जाता है. जिससे परिवार पर भारी मानसिक और सामाजिक बोझ पड़ता है.

सुरक्षा संबंधी चिंताएं: दूसरी बड़ी चिंता अविवाहित महिलाओं की शारीरिक सुरक्षा और “सम्मान” को लेकर है. एक ऐसे समाज में जहां महिलाओं को अक्सर असुरक्षित और कमजोर माना जाता है. माता-पिता को डर है कि उनकी बेटी जितने लंबे समय तक अविवाहित रहेगी, उसे उत्पीड़न, हिंसा या अन्य सामाजिक खतरों का सामना करने का खतरा उतना ही अधिक होगा. यह डर पितृसत्तात्मक समाज की उस विफलता को उजागर करता है, जो महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में असमर्थ रहा है.

प्रेम-विवाह और घर से भागने का जोखिम: तीसरी प्रमुख आशंका यह है कि विवाह के लिए लंबा इंतजार करने से विवाह-पूर्व संबंधों और प्रेम-विवाह के मामलों में वृद्धि होगी. पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में, इसे परिवार के लिए “अपमान” लाने वाला माना जाता है. यह डर माता-पिता के नियंत्रण और पारिवारिक सम्मान की धारणाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है.

