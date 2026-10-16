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योगी सरकार का नारी शक्ति पर जोर: नवरात्रि में 78 स्थानीय कलाकारों को मिलेगा मंच, 26 मंदिरों में हर जगह तीन प्रतिभाओं को मौका

महिला कलाकारों को आगे बढ़ाने की पहल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : योगी सरकार ने शारदीय नवरात्रि में देवी आराधना के साथ स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा को मंच देने और महिला कलाकारों को आगे बढ़ाने की पहल की है. मिशन शक्ति के तहत 17 से 19 अक्टूबर तक प्रदेश के 24 जिलों के 26 प्रमुख देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. इनमें पारंपरिक देवी गीतों का गायन और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा. प्रत्येक मंदिर में तीन स्थानीय कलाकार प्रस्तुति देंगे. इस तरह कुल 78 कलाकारों को अपनी कला दिखाने का अवसर मिलेगा. इनमें महिला कलाकारों की संख्या ज्यादा रहेगी.

चयनित स्थलों में मिर्जापुर का मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर, सोनभद्र का ज्वाला देवी मंदिर, भदोही का सीता समाहित स्थल, कौशांबी का कदवासिनी मंदिर, बलरामपुर का देवीपाटन मंदिर, सीतापुर के नैमिषारण्य स्थित ललिता देवी मंदिर और सहारनपुर का शाकंभरी देवी मंदिर शामिल हैं. इसके अलावा मथुरा के कात्यायनी देवी मंदिर, जौनपुर के मां शीतला चौकिया धाम, प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी मंदिर, वाराणसी के विशालाक्षी देवी मंदिर और उन्नाव के चंडिका देवी मंदिर में भी कार्यक्रम होंगे.