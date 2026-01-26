ETV Bharat / state

झारखंड में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस, जानिए किसने कहां फहराया राष्ट्रीय ध्वज

सोमवार को पूरा देश गणतंत्र दिवस के रंग में रंगा हुआ दिखा. झारखंड में भी धूमधाम से गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया.

REPUBLIC DAY CELEBRATE IN JHARKHAND
परेड की सलामी लेते हुए मंत्री इरफान अंसारी (Etv bharat)
Published : January 26, 2026 at 3:19 PM IST

पाकुड़/गोड्डा/जामताड़ा/बोकारो/धनबाद/कोडरमा/देवघर: देशभर में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. झारखंड के पाकुड़ में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया. गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाहरणालय में उपायुक्त मनीष कुमार, व्यवहार न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पाण्डेय, पुलिस केंद्र में एसपी निधि द्विवेदी, जिला परिषद कार्यालय में अध्यक्ष जुली ख्रीष्टमा हेंब्रम ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया. सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, राजनीतिक दलों के कार्यालयों में शान से तिरंगा झंडा फहराया गया.

मुख्य समारोह स्थल रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया एवं राष्ट्रीय ध्वज फहराया. मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सरकार की प्राथमिकताओं को दोहराया एवं अपनी विभाग की उपलब्धियों को गिनाते हुए अब तक किए गए कार्यों एवं सरकार की भविष्य की योजनाओं को भी संबोधन के दौरान लोगों को बताया.

जानकारी देते मंत्री संजय प्रसाद यादव (Etv bharat)

आकर्षक झांकियों को देख लोग हुए मोहित

इस मौके पर विभागों की ओर से आकर्षक झांकियां भी निकाली गई. श्रम मंत्री ने परेड टुकड़ियों, उत्कृष्ट झांकियों के विभागीय पदाधिकारियों, पाकुड़ जिले में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों कर्मियों को सम्मानित भी किया. गणतंत्र दिवस को लेकर स्टेडियम सहित चौक चौराहे, सरकारी एवं सार्वजनिक स्थलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. प्रखंड मुख्यालयों एवं ग्रामीण इलाकों में पंचायत प्रतिनिधि भी उत्साह और उमंग के साथ गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं.

Republic Day 2026
ध्वजारोहण के दौरान मंत्री संजय प्रसाद यादव (Etv bharat)

देशभक्ति के गीतों ने बढ़ाया उत्साह

इस दौरान उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अधिकारी मुख्य समारोह स्थल रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में मौजूद रहे. गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित सभी महापुरुषों की प्रतिमा स्थल, सरकारी कार्यालयों, थाना, समाहरणालय, व्यवहार न्यायालय को आकर्षक ढंग से सजाया गया है. देशभक्ति गीतों ने जिलेवासियों का उत्साह बढ़ाया.

श्रम मंत्री ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि पाकुड़ ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में जनता के लिए बेहतर कार्य किये जा रहे हैं. मंत्री ने कहा कि बेहतर कार्य का परिणाम सामने दिख भी रहा है कि पाकुड़ जिले के डीसी का राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होना अच्छी पहल है. वहीं मंत्री संजय प्रसाद यादव ने आगे बताया कि पाकुड़ जिले के लोगों को बेहतर इलाज के लिए निकटवर्ती पश्चिम बंगाल जाना पड़ रहा है और यहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए अपील की जाएगी.

Republic Day 2026
पाकुड़ में आयोजित कार्यक्रम में झांकी का प्रदर्शन (Etv bharat)

गोड्डा में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने फहराया तिरंगा

गोड्डा के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने तिरंगा फहराया. इस दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी विभाग द्वारा झांकी प्रस्तुत की गयी. वही जिला पुलिस बल के साथ ही विभिन्न स्कूल के बच्चों की परेड की सलामी मंच से मंत्री द्वारा ली गई. इस दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने राज्य एवं जिले में चल रही विकास योजनाओं का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत किया. गणतंत्र दिवस के मौके पर मंत्री ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व मे तेजी से विकास कर रहा है. इस दौरान जिले के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके आश्रित को सम्मानित किया गया. वहीं बेहतर झांकी के साथ ही सराहनीय कार्य करने वाले कर्मी भी सम्मानित हुए.

गणतंत्र दिवस समारोह पर परेड को संबोधित करती मंत्री दीपिका पांडेय सिंह (Etv bharat)

जामताड़ा में गणतंत्र दिवस की धूम

जामताड़ा में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह काफी धूमधाम से मनाया गया. मुख्य समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया. यहां मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली. इस मौके पर काफी संख्या में लोग एवं पदाधिकारी समाजसेवी बुद्धिजीवी मौजूद रहे. इस मौके पर मुख्य अतिथि एवं स्वास्थ्य मंत्री ने शहीदों की वेदी पर जिलेवासियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए और परेड की सलामी ली. साथ ही उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया. इस दौरान उपायुक्त रवि आनंद और एसपी राजकुमार मेहता मौजूद रहे.

गणतंत्र दिवस के मौके पर भाषण देते हुए मंत्री इरफान अंसारी (Etv bharat)

स्वास्थ्य मंत्री ने गणतंत्र दिवस पर गिनाई सरकारी की उपलब्धियां

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ध्वजारोहण करते हुए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और लोगों से शहीदों के बलिदान से मिली आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने की अपील की. साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियां के बारे में जानकारी जनता को दी.

झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा

इस मौके पर मंत्री इरफान अंसारी ने अपने संबोधन में राज्य में मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में बहुत जल्द मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और रिम्स टू का भी निर्माण होगा. इसके अलावा उन्होंने जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज और कई जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की भी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में दो अन्य मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रस्ताव दिया गया है और उन्होंने बहुत जल्द ही स्वीकृति मिलने की भी बात कही.

बोकारो में भी 77वें गणतंत्र दिवस की धूम

बोकारो में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता और उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) फहराया और जिलेवासियों को संबोधित किया. राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पूर्व, मंत्री द्वारा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत ध्वजारोहण किया.

Republic Day 2026
शान से फहराया हुआ राष्ट्रीय ध्वज (Etv bharat)

मंत्री ने सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में आयोजित परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली. इस अवसर पर उपायुक्त अजय नाथ झा, पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह सहित जिले के वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे. गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों की ओर से आकर्षक झांकियां निकाली गई, जिन्होंने विकास, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का संदेश दिया.

Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों की भीड़ (Etv bharat)

ध्वजारोहण के पश्चात मंच से मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने झारखंड वासियों सहित देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है. सरकार रोजगार सृजन हेतु विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, जिससे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके साथ ही किसानों एवं मजदूरों की आय बढ़ाने की दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

धनबाद में भी गणतंत्र दिवस की धूम

धनबाद के निरसा में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक, हर तरफ राष्ट्रीय पर्व की धूम रही. धनबाद में पूरी आन-बान-शान के साथ तिरंगा फहराया गया.

धनबाद के निरसा में मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस समारोह (Etv bharat)

इस मौके पर निरसा विधायक अरूप चटर्जी, पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता, चिरकुंडा नगर परिषद में कार्यपालक प्रियंका कुमारी, एग्यारकुण्ड प्रखंड कार्यालय में प्रमुख संगीता कुमारी, निरसा अनुमंडल कार्यालय में एसडीपीओ रजत माणिक बाखला, ईसीएल मुग्मा एरिया में जीएम डीवीसी मैथन में परियोजना प्रमुख, डीवीसी पंचेत परियोजना प्रमुख, निरसा थाना में प्रभारी अनिल शर्मा, चिरकुंडा थाना में रामजी राय, कुमारधुबी ओपी में प्रभारी मैथ्यू एक्का, गल्फरबाड़ी ओपी में प्रभारी दीपक कुमार दास, एमपीएल ओपी में प्रभारी सुमन कुमारी, मैथन ओपी में प्रभारी आकृष्ट अमन, पंचेत ओपी में प्रभारी प्रभात राय, कालुबथान ओपी में प्रभारी नीतीश कुमार सहित सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया.

Republic Day 2026
झांकियों पर सांस्कृतिक विरासत की झलक (Etv bharat)

निरसा पुलिस अनुमंडल कार्यालय में एसडीपीओ रजत मणिक बाखला ने झंडा फहराया. कार्यक्रम में क्षेत्र के पुलिस स्टेशनों के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी और स्थानीय स्कूलों के छात्र-छात्राएं भी उपस्थित रहे. सभी ने मिलकर इस अवसर पर देशभक्ति का उत्सव मनाया और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त किया.

कोडरमा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस

झारखंड के दूसरे जिलों की तरह ही कोडरमा में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. मुख्य समारोह मुख्यालय स्थित बागीटांड मैदान में आयोजित किया गया. यहां उपायुक्त ऋतुराज ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी. ध्वजारोहण से पहले उपायुक्त ने परेड का निरीक्षण किया और ध्वजारोहण के बाद मार्च पास्ट की सलामी ली.

राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए उपायुक्त ऋतुराज (Etv bharat)

इस अवसर पर उन्होंने जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया. अपने संबोधन में उन्होंने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, जिले में हो रहे विकास कार्यों और प्रशासन की उपलब्धियों की जानकारी दी. कार्यक्रम में एसपी समेत जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे. कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ओर से योजनाओं से जुड़ी झांकी भी निकाली गई और स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया.

Republic Day 2026
डीसी ऋतुराज ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी (Etv bharat)

देवघर में गणतंत्र दिवस मनाया गया

पूरे देश के साथ-साथ देवघर में भी धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया. देवघर के केकेएन स्टेडियम में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने ध्वजारोहण करते हुए कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को संबोधित किया. मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन संविधान के रक्षा करने की बात की जाती है. उन्होंने कहा कि संविधान के माध्यम से आज पिछड़ा, दलित या समाज के कमजोर वर्ग के लोग अपने हक को पाने में सक्षम हैं. इसका योगदान सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान को जाता है.

परेड की सलामी लेते हुए मंत्री हफीजुल हसन अंसारी (Etv bharat)

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने आगे कहा कि आज हर कोई इस बात को लेकर निश्चिंत है कि भारत के संविधान उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा और यदि आम लोग भी संविधान के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आने वाले समय में उन्हें अपना हक और अधिकार जरूर मिलेगा. गणतंत्र दिवस को लेकर देवघर केकेएन स्टेडियम में सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ थी. संविधान की रक्षा के लिए लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से शपथ दिलाई गई और जिला प्रशासन ने भी कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को यह आश्वस्त किया कि संविधान के खिलाफ जाकर यदि किसी के हक को छीना जाता है तो निश्चित रूप से कानून वैसे लोगों की मदद करेगी.

Republic Day 2026
परेड का निरीक्षण करते मंत्री हफीजुल हसन अंसारी (Etv bharat)

गणतंत्र दिवस के मौके पर पहुंचे आम लोगों ने कहा कि आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही खास है और इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में देशभक्ति की भी भावना बढ़ती है. वहीं इस मौके पर देवघर डीसी नमन प्रियेस लकड़ा और एसपी सौरव कुमार के साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे.

गणतंत्र दिवस पर गिरिडीह में उत्सव का माहौल

77वें गणतंत्र दिवस पर गिरिडीह में झंडा मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यहां मंत्री सुदिव्य कुमार ने झंडोत्तोलन किया. इस दौरान मंत्री के साथ डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉ. बिमल कुमार ने तिरंगे को सलामी दी. यहां लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने गणतंत्र के महत्व की जानकारी विस्तार से दी. संविधान के संदर्भ में भी लोगों को काफी कुछ बताया.

मंत्री सुदिव्य कुमार ने फहराया तिरंगा (Etv bharat)

खेल मंत्री ने कहा कि संविधान सभा के सदस्य 'मरांग गोमगे' जयपाल सिंह मुंडा के कॉलेज गया था, ऑक्सफोर्ड के सेंट जॉन्स कॉलेज से मरांग गोमके ने पढ़ाई की थी, उसमें उनके डिबेट्स के भी बहुत सारे नोट्स संरक्षित हैं. यह हमें याद दिलाता है कि भारत के संविधान को बनाने में हमारे झारखंड के सपूत मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा का योगदान था. संविधान के डिबेट्स के अंश आप पढ़ेंगे तो आप गौरवान्वित महसूस करेंगे. झारखंड की धरती से निकले सपूत ने उस संविधान के प्रस्तावना और संविधान के निरुपण में कितनी अहम भूमिका निभाई है.

Republic Day 2026
राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते खेल मंत्री सुदिव्य कुमार (Etv bharat)

इस दौरान मंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी बताया. गिरिडीह में हुए कार्यों की भी जानकारी दी. कहा कि आबादी की दृष्टि से गिरिडीह सूबे का सबसे बड़ा जिला है. इस जिले में भी स्थानीय प्रशासन ने अपने प्रयासों से बेहतरीन काम किया है.

जगह-जगह लहराया तिरंगा

गिरिडीह में अलग अलग जगहों पर तिरंगा फहराया गया. डीसी रामनिवास यादव ने समाहरणालय, एसपी डॉ. बिमल कुमार ने पुलिस लाइन में, एसडीएम, एसडीपीओ ने भी अपने कार्यालय में तिरंगा फहराया. इसी तरह सीसीएल जीएम ऑफिस में महाप्रबंधक गिरीश राठौड़ ने, मुफस्सिल थाने में इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, नगर थाना में इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन, पचम्बा थाना में थाना प्रभारी राजीव कुमार, बगोदर थाना में थाना प्रभारी थाना प्रभारी विनय सिंह यादव ने, धनवार थाना में थाना प्रभारी सतेंद्र कुमार, एसबीआई पचम्बा में अजीत कुमार, एसबीआई बदडीहा में विकाश केसरी, सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा ने, महेशलुंडी पंचायत ने मुखिया शिवनाथ साव ने झंडोत्तोलन किया.

धनबाद में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज

धनबाद में 77वां गणतंत्र दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया. जिले का मुख्य कार्यक्रम रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित हुआ. यहां उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी. ध्वजारोहण के पश्चात उपायुक्त ने परेड की सलामी ली. इस परेड में जिला पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनसीसी तथा महिला बटालियन के जवानों ने अनुशासित और प्रभावशाली मार्च पास्ट प्रस्तुत किया. इस दौरान शहीद जवानों के परिजनों को मंच पर सम्मानित कर जिला प्रशासन ने उनके त्याग और बलिदान को नमन किया.

गणतंत्र दिवस समारोह पर लोगों को संबोधित करते हुए डीसी मनीष कुमार (Etv bharat)

कर्मियों को बांटे गए प्रशस्ति पत्र

समारोह के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मैट्रिक और इंटर प्री-बोर्ड परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग एवं यातायात विभाग में उल्लेखनीय सेवा देने वाले कर्मियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए. गणतंत्र दिवस समारोह में धनबाद के विभिन्न विभागों की झांकियां भी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही. डीआरडीए, डीएमएफटी, स्वास्थ्य, वन एवं शिक्षा विभाग की झांकियों के माध्यम से जिले में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों को दर्शाया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने सराहा भी.

Republic Day 2026
झांकियों में सांस्कृतिक विरासत की झलक (Etv bharat)

उपायुक्त ने गिनाई विकास कार्यों की उपलब्धि

गणतंत्र दिवस समारोह में उपायुक्त आदित्य रंजन ने धनबाद के लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा धनबाद में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, धनबाद को सुरक्षित, समृद्ध और विकसित जिला बनाने के लक्ष्य के साथ लगातार प्रयासरत है और आने वाले समय में भी जनकल्याण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी.

Republic Day 2026
सांस्कृतिक विरासत की झलक (Etv bharat)

वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर कोयलांचल वासियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता का ख्याल रखते हुए कार्य करने की जरूरत है. जिनके बलिदान के फलस्वरूप हम गणतंत्र बने हैं, उन्हें नमन करते रहना चाहिए.

