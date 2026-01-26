ETV Bharat / state

77वां गणतंत्र दिवस समारोह: 23 जिलों में मंत्री और 17 जिलों में कलेक्टर करेंगे झंडारोहण, जानिए किसको कहां मिली जिम्मेदारी

19 मंत्री अपने गृह जिले में ही जिला स्तरीय कार्यक्रम में झंडारोहण करेंगे

शासन सचिवालय जयपुर
शासन सचिवालय जयपुर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 26, 2026 at 6:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. राज्य स्तरीय समारोह जहां सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हो रहा है तो वहीं सभी जिलों में भी जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे. जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मंत्री झंडारोहण करेंगे. भजनलाल कैबिनेट के सभी 23 मंत्रियों और एक मुख्य सचेतक की जिला स्तरीय कार्यक्रमों में झंडारोहण करने की ड्यूटी लगाई है.

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. हालांकि 19 मंत्री अपने गृह जिले में ही झंडारोहण करेंगे तो वहीं शेष बचे 17 जिलों में कलेक्टर और संभागीय आयुक्त झंडारोहण करेंगे. वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी कोटपूतली-बहरोड और प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में झंडारोहण करेंगे. वही सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग जालौर में झंडारोहण करेंगे.

23 जिलों में मंत्री करेंगे ध्वजारोहण
23 जिलों में मंत्री करेंगे ध्वजारोहण (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: Republic Day 2026 : 'गणतंत्र' की नींव में राजस्थान की अमिट छाप

इन जिलों में मंत्री करेंगे झंडारोहण:-

  • दीया कुमारी- कोटपूतली- बहरोड
  • प्रेमचंद बैरवा- भीलवाड़ा
  • किरोड़ी लाल मीणा- सवाई माधोपुर
  • गजेंद्र सिंह खींवसर- फलोदी
  • राज्यवर्धन राठौड़- दौसा
  • मदन दिलावर - कोटा
  • कन्हैया लाल चौधरी- टोंक
  • जोगाराम पटेल- जोधपुर
  • सुरेश सिंह रावत- अजमेर
  • अविनाश गहलोत- ब्यावर
  • सुमित गोदारा- बीकानेर
  • जोराराम कुमावत- पाली
  • बाबूलाल खराड़ी - उदयपुर
  • हेमंत मीणा- प्रतापगढ़
  • संजय शर्मा- अलवर
  • गौतम कुमार - चित्तौड़गढ़
  • झाबर सिंह - सीकर
  • हीरालाल नागर- भरतपुर
  • ओटाराम देवासी- सिरोही
  • मंजू बाघमार- नागौर
  • विजय सिंह चौधरी- डीडवाना कुचामन
  • केके बिश्नोई - बाड़मेर
  • जवाहर सिंह बेढ़म- डीग
  • जोगेश्वर गर्ग- जालौर

इन जिलों में कलेक्टर करेंगे ध्वजारोहण : वहीं जिन जिलों में कलेक्टर जिला स्तरीय कार्यक्रमों में झंडारोहण करेंगे, उनमें बारां, झालावाड़,बालोतरा,भरतपुर, बूंदी, चूरू,धौलपुर,डूंगरपुर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर झुंझुनू, करौली,राजसमंद,सलूंबर खैरथल तिजारा है.

TAGGED:

REPUBLIC DAY
गणतंत्र दिवस समारोह
REPUBLIC DAY CELEBRATION
REPUBLIC DAY PARADE 2026
REPUBLIC DAY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.