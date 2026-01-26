ETV Bharat / state

77वां गणतंत्र दिवस समारोह: 23 जिलों में मंत्री और 17 जिलों में कलेक्टर करेंगे झंडारोहण, जानिए किसको कहां मिली जिम्मेदारी

जयपुर : राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. राज्य स्तरीय समारोह जहां सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हो रहा है तो वहीं सभी जिलों में भी जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे. जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मंत्री झंडारोहण करेंगे. भजनलाल कैबिनेट के सभी 23 मंत्रियों और एक मुख्य सचेतक की जिला स्तरीय कार्यक्रमों में झंडारोहण करने की ड्यूटी लगाई है.

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. हालांकि 19 मंत्री अपने गृह जिले में ही झंडारोहण करेंगे तो वहीं शेष बचे 17 जिलों में कलेक्टर और संभागीय आयुक्त झंडारोहण करेंगे. वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी कोटपूतली-बहरोड और प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में झंडारोहण करेंगे. वही सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग जालौर में झंडारोहण करेंगे.