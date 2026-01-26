राज्यपाल ने राजभवन और मुख्यमंत्री भजनलाल ने सीएम हाउस में फहराया तिरंगा, सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह
77वें गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी.
Published : January 26, 2026 at 8:39 AM IST
जयपुर : देश भर में आज 77वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्सोल्लास से मनाया जा रहा है. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राजभवन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर झंडा फहराया. देश और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी. स्टाफ को लड्डू खिलाए गए. उधर, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सिविल लाइंस स्थित अपने राजकीय आवास पर तिरंगा फहराया. गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है.
सर्वांगीण विकास के लिए सभी को सक्रिय भागीदारी: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने गणतंत्र दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है. इस दिन हमें विकसित भारत के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है. राज्यपाल ने विविधता में एकता की भारतीय संस्कृति के संरक्षण और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को सक्रिय भागीदारी निभाने का भी आह्वान किया.
समस्त प्रदेशवासियों को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) January 26, 2026
हमारा गणतंत्र भारतीय संविधान में हमारे अटूट विश्वास और महान लोकतांत्रिक मूल्यों का दर्पण है। हमारी विविधता को एक सूत्र में पिरोकर हमारी राष्ट्रीय पहचान को पूरी दुनिया के सामने गर्व से प्रदर्शित करता है।… pic.twitter.com/hsGojwbgeu
एकता और अखंडता बनाएं रखें: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे सामूहिक उल्लास और गौरव का पर्व है. यह दिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं और वीर जवानों का स्मरण कराता है, जिन्होंने देश की आजादी और इसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र की एकता,अखंडता के प्रति निष्ठा का प्रतीक है. यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है.
राष्ट्रीय एकता का प्रतीक: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है. स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उनके त्याग और संघर्ष से ही आज देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है.
भाजपा कार्यालय में तिरंगा फहराया: इधर, भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तिरंगा फहराया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे. राठौड़ ने कहा कि देश में यदि किसी राजनीतिक दल ने संविधान का सम्मान किया है, तो वह भाजपा है. 26 जनवरी 1950 को देश ने संविधान को अंगीकार कर गणतंत्र के रूप में पहचान बनाई और तब से लेकर आज तक भाजपा ने संवैधानिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. प्रदेश अध्यक्ष ने पड़ोसी देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां संवैधानिक व्यवस्थाएं कमजोर होती हैं, वहां आम आदमी का जीवन कठिन हो जाता है. देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वह संविधान के अनुसार व्यवस्था को मजबूत बनाए और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले.
