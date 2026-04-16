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Rajasthan police foundation day : गौरव, अनुशासन और सेवा का संगम, एसपी ने पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित

77वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर परेड, सम्मान और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया.

राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस
राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस (फोटो ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 16, 2026 at 10:51 AM IST

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बूंदी/झुंझुनूं/बाड़मेर: आज 77वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस बाड़मेर, बूंदी, झुंझुनूं सहित पूरे प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. गुरुवार को बूंदी जिला पुलिस द्वारा पुलिस परेड ग्राउंड पर भव्य और गरिमामय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत शानदार परेड के साथ हुई. परेड में शामिल पुलिस जवानों ने अपने सटीक कदमताल, अनुशासन और जोश से सभी का मन मोह लिया. जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने परेड की सलामी ली और जवानों का निरीक्षण कर उनकी तैयारियों एवं समर्पण की सराहना की.

इस अवसर पर पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, शहर के गणमान्य नागरिक तथा सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. समारोह के दौरान अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस सदैव आमजन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रही है.

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उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस का इतिहास गौरवशाली रहा है और समय-समय पर आई चुनौतियों का पुलिस बल ने दृढ़ता और साहस के साथ सामना किया है. इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया गया. पुलिस अधीक्षक ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर उनके कार्यों की सराहना की. कार्यक्रम के अंतर्गत परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. इस दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

पौधारोपण कार्यक्रम
पौधारोपण कार्यक्रम (फोटो ईटीवी भारत)

बाड़मेर में भी कार्यक्रम : सरहदी जिले बाड़मेर भी पुलिस की ओर से अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं. इसी क्रम में पुलिस लाइन में गुरुवार सुबह राजस्थान स्थापना पुलिस दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया. बाड़मेर पुलिस लाइन में कार्यक्रम की शुरुआत परेड से हुई. जहां एक के बाद एक प्लाटून मंच को सलामी देते हुए निकले. मंच पर मौजूद बाड़मेर पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने मार्च पास्ट की सलामी ली. राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर जिले मे ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानो को एसपी चुनाराम जाट ने सम्मानित किया.

मार्च पास्ट
मार्च पास्ट (फोटो ईटीवी भारत)

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परेड और सम्मान समारोह
परेड और सम्मान समारोह (फोटो ईटीवी भारत)

झुंझुनूं में परेड और सम्मान समारोह : झुंझुनूं में भी राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में परेड और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में पुलिस बल की अनुशासन, समर्पण और सेवा भावना की झलक देखने को मिली. इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया. पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर ने चयनित पुलिसकर्मियों को “उत्तम सेवा” और “अति उत्तम सेवा” चिन्ह प्रदान कर उनके सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी दिन-रात जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ऐसे आयोजनों से उनका मनोबल बढ़ता है. कार्यक्रम के दौरान आयोजित क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया. इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण भी किया गया, जिसमें अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने भाग लिया.

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77वां राजस्थान पुलिस दिवस समारोह
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