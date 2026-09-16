गुरुग्राम-फरीदाबाद समेत 4 जिलों में लगेंगे 775 ANPR कैमरे, पुराने वाहनों पर कसेगा शिकंजा, 30 सितंबर तक पूरा होगा पहला चरण
एनसीआर के चार जिलों में 775 ANPR कैमरे लगेंगे, जिससे पुराने वाहनों की पहचान और प्रदूषण नियंत्रण प्रभावी होगा.
Published : September 16, 2026 at 11:57 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में जीवन-अवधि पूरी कर चुके वाहनों की पहचान और प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी कि ANPR कैमरों का नेटवर्क तैयार करेगी. परिवहन विभाग की योजना के पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में कुल 775 ANPR कैमरे लगाए जाएंगे. परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की स्वीकृति मिल चुकी है.
चार जिलों में इतने कैमरे लगेंगे: परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि, "पहले चरण में गुरुग्राम में 249, सोनीपत में 215, झज्जर में 195 और फरीदाबाद में 116 कैमरे लगाए जाएंगे. इस तरह चारों जिलों में कुल 775 कैमरे स्थापित होंगे. इन कैमरों की स्थापना पर करीब 41 करोड़ 74 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. कैमरे मुख्य रूप से एनसीआर क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर लगाए जाने हैं, जहां वाहनों की पहचान और निगरानी की जा सकेगी."
कुल 2780 कैमरों की जरूरत: विज ने कहा कि, "पूरे हरियाणा में करीब 2,780 ANPR कैमरों की आवश्यकता है. प्रथम चरण में एनसीआर के चार प्रमुख जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में 775 कैमरे स्थापित किए जाएंगे. इन कैमरों के माध्यम से वाहनों के नंबर प्लेट की पहचान कर उनके रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी का मिलान किया जा सकेगा."
CAQM के निर्देशों के अनुरूप होगी कार्रवाई: परिवहन विभाग के अनुसार ANPR कैमरे लगाने की प्रक्रिया वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है. एएनपीआर कैमरों की स्थापना का कार्य 30 सितंबर, 2026 तक पूरा किया जाना है. इसके बाद 1 अक्टूबर, 2026 से हरियाणा में पंजीकृत जीवन-अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं की जानी है.
पुराने वाहनों की पहचान होगी आसान: सरकार का उद्देश्य केवल कैमरे स्थापित करना नहीं, बल्कि तकनीक के जरिए ऐसे वाहनों की पहचान को अधिक व्यवस्थित बनाना है, जो अपनी निर्धारित जीवन-अवधि पूरी कर चुके हैं. पेट्रोल पंपों पर कैमरों की स्थापना से ईंधन लेने पहुंचने वाले वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान की जा सकेगी और संबंधित नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई का आधार तैयार होगा.
प्रदूषण नियंत्रण पर रहेगा फोकस: अनिल विज ने कहा कि, "सरकार का उद्देश्य केवल एएनपीआर कैमरे स्थापित करना नहीं है, बल्कि इस तकनीक के माध्यम से पुराने एवं जीवन-अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों की प्रभावी पहचान करना है. एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए CAQM के निर्देशों की अनुपालना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. संबंधित विभागों को कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं."
डिजिटल निगरानी से व्यवस्था होगी मजबूत: परिवहन मंत्री के अनुसार ANPR तकनीक से वाहनों की पहचान की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और व्यवस्थित हो सकेगी. एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी इससे मजबूती मिलेगी. सरकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर कैमरे लगाने और CAQM के निर्देशों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है.
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