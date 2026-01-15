ETV Bharat / state

77 की उम्र में विदेशी कैरोन कर रहे प्राचीन बावड़ियों की सफाई, पागल साब कहते हैं लोग

जोधपुर: रेगिस्तान में रहने वाले लोग भले ही पानी की कीमत को अब नहर आने के बाद भूल रहे हैं, लेकिन विदेशी यह अच्छी तरह से समझते हैं कि रेगिस्तान में पानी की कीमत क्या होती है. जोधपुर, जो कभी पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसता था, प्राचीनतम जल संरक्षण धरोहरें, जैसे बावड़ियां, झालरों से काम चलता था, लेकिन समय बदलने के साथ जोधपुर की पुरातन बावड़ियां और झालरें गंदगी की चपेट में आने लगीं.

शहरवासी भले ही इनके नजदीक से निकलते रहते, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. जबकि जोधपुर घूमने आए आय​रिश मूल के कैरोन रॉन्सले को इनका महत्व पता चला तो इनकी सफाई का बीड़ा उठाया. बीते 8 सालों से कैरोन जोधपुर में ही रहकर इन बावड़ियों की सफाई कर रहे हैं. उन्होंने अब तक 8 जल स्त्रोतों को जनता की मदद से साफ किया है. खास बात यह है कि 77 वर्ष की उम्र में कैरोन ने अब 18 जनवरी को शहर के महामंदिर स्थित झालरे को साफ करने की घोषणा की है. कैरोन कहते हैं कि जोधपुर के युवा उनके साथ हैं, जो इस काम में भागीदारी निभा रहे हैं. उन्होंने इस काम को करने में अपनी रूची भी दिखाई है.

कैरोन से ईटीवी भारत की खास बातचीत, सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jodhpur)

ईटीवी भारत से खास बातचीत में कैरोन ने बताया कि इस तरह की जगहों को सुरक्षित बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा यहां नहीं है. सरकार को इन्हें सुरक्षित करना चाहिए. बावड़ियों के फेंसिंग करने से यहां कचरा डालने से रोका जा सकता हैं. यह बहुत सुंदर और ऐतिहासिक स्थल है. कैरोन ने बताया कि वे 8 जल स्त्रोतों को लोगों के सहयोग से साफ कर चुके हैं. इसके अलावा कुछ पार्क भी साफ किए हैं. कैरोन के साथियों ने उनके नाम का स्टेपवेल रेनोवेटर के नाम से इंस्टाग्राम पर पेज बनाया हुआ है. जिस पर कैरोन के कामों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें वह लोगों को इसके लिए जागरूक करते हुए भी नजर आते हैं.

पानी के घर को संरक्षित करना चाहिए : ईटीवी भारत से खास बातचीत में कैरोन ने बताया कि शुष्क क्षेत्रों में पानी का महत्व बहुत अधिक होता है, जहां इस तरह की वाटर बॉडिज बनाई जाती थी. यह एक तरह से पानी का घर है. राजस्थान, जहां पानी का स्तर कम हो रहा है, ऐसे क्षेत्रों में दीर्घकाल के लिए हमें जल संरक्षण की योजना पर काम करना चाहिए. बावड़ियां भी जल संरक्षण के रीति-रिवाज को मजबूत करती हैं. ऐसे में हमें इसको लेकर जागरूक होना चाहिए. कैरोन ने अब तक राम बावड़ी, क्रिया झालरा, गोविंदा बावड़ी, चांदपोल बावड़ी, महिला बाग झालरा, तापी बावड़ी और गुलाब सागर सहित अन्य स्त्रोतों को साफ कर करने में ​अहम भूमिका निभाई है.