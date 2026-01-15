ETV Bharat / state

77 की उम्र में विदेशी कैरोन कर रहे प्राचीन बावड़ियों की सफाई, पागल साब कहते हैं लोग

रेगिस्तान में पानी की कीमत क्या होती हैं, कैरोन रॉन्सले समझते हैं. 18 जनवरी को फिर चलाएंगे अभियान...

Caron Rawnsley of Irish Origin
कैरोन रॉन्सले (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 6:51 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: रेगिस्तान में रहने वाले लोग भले ही पानी की कीमत को अब नहर आने के बाद भूल रहे हैं, लेकिन विदेशी यह अच्छी तरह से समझते हैं कि रेगिस्तान में पानी की कीमत क्या होती है. जोधपुर, जो कभी पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसता था, प्राचीनतम जल संरक्षण धरोहरें, जैसे बावड़ियां, झालरों से काम चलता था, लेकिन समय बदलने के साथ जोधपुर की पुरातन बावड़ियां और झालरें गंदगी की चपेट में आने लगीं.

शहरवासी भले ही इनके नजदीक से निकलते रहते, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. जबकि जोधपुर घूमने आए आय​रिश मूल के कैरोन रॉन्सले को इनका महत्व पता चला तो इनकी सफाई का बीड़ा उठाया. बीते 8 सालों से कैरोन जोधपुर में ही रहकर इन बावड़ियों की सफाई कर रहे हैं. उन्होंने अब तक 8 जल स्त्रोतों को जनता की मदद से साफ किया है. खास बात यह है कि 77 वर्ष की उम्र में कैरोन ने अब 18 जनवरी को शहर के महामंदिर स्थित झालरे को साफ करने की घोषणा की है. कैरोन कहते हैं कि जोधपुर के युवा उनके साथ हैं, जो इस काम में भागीदारी निभा रहे हैं. उन्होंने इस काम को करने में अपनी रूची भी दिखाई है.

कैरोन से ईटीवी भारत की खास बातचीत, सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jodhpur)

ईटीवी भारत से खास बातचीत में कैरोन ने बताया कि इस तरह की जगहों को सुरक्षित बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा यहां नहीं है. सरकार को इन्हें सुरक्षित करना चाहिए. बावड़ियों के फेंसिंग करने से यहां कचरा डालने से रोका जा सकता हैं. यह बहुत सुंदर और ऐतिहासिक स्थल है. कैरोन ने बताया कि वे 8 जल स्त्रोतों को लोगों के सहयोग से साफ कर चुके हैं. इसके अलावा कुछ पार्क भी साफ किए हैं. कैरोन के साथियों ने उनके नाम का स्टेपवेल रेनोवेटर के नाम से इंस्टाग्राम पर पेज बनाया हुआ है. जिस पर कैरोन के कामों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें वह लोगों को इसके लिए जागरूक करते हुए भी नजर आते हैं.

पानी के घर को संरक्षित करना चाहिए : ईटीवी भारत से खास बातचीत में कैरोन ने बताया कि शुष्क क्षेत्रों में पानी का महत्व बहुत अधिक होता है, जहां इस तरह की वाटर बॉडिज बनाई जाती थी. यह एक तरह से पानी का घर है. राजस्थान, जहां पानी का स्तर कम हो रहा है, ऐसे क्षेत्रों में दीर्घकाल के लिए हमें जल संरक्षण की योजना पर काम करना चाहिए. बावड़ियां भी जल संरक्षण के रीति-रिवाज को मजबूत करती हैं. ऐसे में हमें इसको लेकर जागरूक होना चाहिए. कैरोन ने अब तक राम बावड़ी, क्रिया झालरा, गोविंदा बावड़ी, चांदपोल बावड़ी, महिला बाग झालरा, तापी बावड़ी और गुलाब सागर सहित अन्य स्त्रोतों को साफ कर करने में ​अहम भूमिका निभाई है.

Jhalaras Near Mahamandir
महामंदिर बावड़ी जिसे साफ किया जाएगा (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें : चौहान वंश की विरासत को बचाने की दरकार, 1000 वर्ष पुरानी बावड़ियां हो रहीं दुर्दशा का शिकार

शहर के लोगों से मांगा सहयोग : कैरोन ने बताया कि हम जल स्त्रोतों की दयनीय दशा के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बता सकते हैं. हमें स्थानीय स्वशासन पर की मर्जी पर नहीं रहना चाहिए. सभी को साथ मिलकर इनको बचाने के लिए काम करना चाहिए. यह जगह राजस्थान के लोगों के लिए गर्व के स्थल हैं, इनको बचाना चाहिए. हमें जो भी लोगों से इसके लिए अच्छे विचार मिलते हैं, कोशिश करनी चाहिए उनको लागू करें. हमें बहुत संस्थानों का भी इसमें सहयोग मिलता हैं.

परिवार लंदन में रहता है : कैरोन का परिवार लंदन में रहता है. वे खुद आयरिश मूल के हैं. उन्होंने बताया कि उनका पोता जिसका नाम एंश है, जिसकी तस्वीर कैरोन ने जोधपुर में अपने कमरे में लगा रखा है. परिवार से बात होती रहती है. 8 सालों में एक-दो बार ही कैरोन लंदन गए हैं. उनका कहना है कि वे सोच रहे हैं कि मैं भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर दूं, क्योंकि मुझे जोधपुर के लोग बहुत अच्छे लगते हैं. मेरा बेटा लीवरपूल में रहता हैं.

Caron Rawnsley Grandson Ensh
कैरोन के पौत्र एंश, जिसे वो साथ रखते हैं (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें : युवाओं की पहल से लौटा बूंदी की ऐतिहासिक कुंड-बावड़ियों का वैभव, धरोहरों को मिला नया जीवन

पागल साब कहते हैं लोग : कैरोन बहुत साधारण तरीके से रहते हैं. सीमित कपड़ों में जीवन यापन करते हैं. शहर के गोलनाडी क्षेत्र में उंचाई पर एक घर में कमरा किराए पर ले रखा है. अपना खाना-पीना खुद बनाते हैं. कुछ समय पहले पैर फ्रैक्चर होने से एमडीएम में भर्ती होना पड़ा था. गली-मोहल्ले के लोग और कई बच्चे उनको पागल साब भी कहते हैं. कैरोन ने बताया कि उनके यहां जीवन-यापन में पूर्व राजपरिवार का भी सहयोग मिलता है.

TAGGED:

77 YEARS OLD CARON RAWNSLEY
JODHPUR WATER SOURCES
JHALARAS NEAR MAHAMANDIR
पागल साब
CLEANING OF JODHPUR STEPWELLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.