भिलाई में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 77 लाख की ठगी, जामुल में टाइल्स काटने के दौरान मजदूर का कटा गला

पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. कैलाश नगर में टाइल्स काट रहे मजदूर की हादसे में जान चली गई.

Fraud in name of share trading
77 लाख की ठगी का आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 20, 2025 at 9:29 PM IST

Updated : November 20, 2025 at 9:40 PM IST

भिलाई: शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर कई गुणा ज्यादा मुनाफा देने का लालच देकर कई लोगों को ठग लिया गया. ठगी की रकम करीब 77 लाख की बताई जा रही है. पुलिस ने पीड़ितों से शिकायत मिलने के बाद कंपनी के डाटा एंट्री ऑपरेटर और वर्किंग स्टॉफ को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. सुपेला पुलिस अब इस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस ने जांच के दौरान कंपनी का सील पैड और सीसीटीवी डीव्हीआर सहित कंप्यूटर दफ्तर से जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया है. सुपेला पुलिस के मुताबिक मौके से एक पैसे गिनने की मशीन भी मिली है. बताया जा रहा है कि निवेशक जो पैसे यहां लेकर आते थे उन पैसों को यहां इसी मशीन के जरिए गिना जाता था. इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी ज्यादा मात्रा में यहां पैसों का लेन देन होता था.

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 77 लाख की ठगी का आरोप: सुपेला पुलिस अब कंपनी के संचालक और मैनेजर की तलाश कर रही है. दोनों लोग पुलिस की दबिश के बाद से ही फरार हैं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि फरियादी प्रिंस चन्द्राकर (38 साल) निवासी गौरी नगर, धमतरी ने रिपोर्ट दर्ज कराया था. प्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 26 अक्टूबर से 4 नवंबर को ऐरिना कौप्टिल कार्यालय स्मृति नगर सुपेला के संचालक योगेश साहू एवं मैनेजर मेघा साहू से उसने मुलाकात की. उसके बाद उसने कंपनी के कलेक्शन ऐजेन्ट एवं एकाउन्टेट गौरव साना, जंयत कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर, अरुण सरकार जो वर्किंग स्टाफ है उससे मिला. सबने मिलकर उसे कम्पनी में अच्छे लाभांश एवं रकम दोगुणा होने की बात बताकर बड़ी रकम का निवेश कराया.

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 77 लाख की ठगी (ETV Bharat)

हर महीने 10 फीसदी मुनाफा देने का किया था वादा: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित को आरोपियों ने रकम निवेश कराकर प्रतिमाह 10 प्रतिशत मुनाफा दिये जाने का विश्वास दिलाया. रकम को दोगुणा कर वापस करने का झांसा देकर यतीन्द्र चन्द्राकर से कुल 77 लाख ले लिए. पीड़ित को जब अपने ठगे जाने का एहसास हुआ तो उसने सुपेला थाने में शिकायत दर्ज कराई.

Fraud in name of share trading
भिलाई में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 77 लाख की ठगी (ETV Bharat)

गलत तरीके से प्रलोभन देकर और छलपूर्वक ठगी किए जाने की शिकायत दर्ज कर ली गई है. पूरे घटनाक्रम की जांच सुपेला पुलिस कर रही है. ऐरिना कौप्टिल कार्यालय से जयंत कुमार (32 साल ) अरुण सरकार (64 साल) को पकड़कर पूछताछ की गई जिसपर दोनों ने जुर्म करना स्वीकार किया है. ऐरिना कौप्टिल कार्यालय से 19 लेटर हेड पैड, 1 सीसीटीवी का डीव्हीआर, 4 नग सीपीयू, 5 नग मोनिटर, 3 नग प्रिटर, 1 नग नोट गिनने की मशीन और 2 मोबाइल जब्त किया है. प्रकरण में आरोपी योगेश साहू, मेघा साहू, गौरव साना, जंयत कुमार,अरूण सरकार ने योजन बनाकर संगठित होकर लोगों रकम लगाने पर दोगुना वापस करने का भरोसा देकर षड्यंत्रपूर्वक बेईमानी कर धोखाधड़ी किए जाने का आरोप है: सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

जामुल में हुआ दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)

जामुल में हुआ दर्दनाक हादसा: गुरुवार को कैलाश नगर इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया. टाइल्स काट रहे मजदूर की गर्दन मशीन की चपेट में आ गई. मृतक की पहचान योगेश शर्मा निवासी फरीदनगर के रुप में हुई है. मृतक योगेश टाइल्स फीटिंग का काम करता था. हादसे के वक्त वो टाइल्स फिट कर रहा था. तभी मशीन उसके हाथों से छिटककर गिर गई. मशीन की ब्लेड रिनिंग कंडीशन में थी और वो सीधे मजदूर के गर्दन से जा लगी. मजदूर को तुरंत उसके साथियों ने सरकार अस्पताल पहुंचाया लेकिन तबतक देर हो चुकी थी. पुलिस ने प्राथमिक रूप से इसे कार्य के दौरान हुआ दुर्घटनाजन्य मौत का मामला मानते हुए मर्ग कायम किया है.

Last Updated : November 20, 2025 at 9:40 PM IST

BHILAI
JAMUL
KAILASH NAGAR
GOVT LAL BAHADUR SHASTRI HOSPITAL
FRAUD IN NAME OF SHARE TRADING

