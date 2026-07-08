मुजफ्फरनगर में 25 लाख के 76,800 नशीले कैप्सूल बरामद; सप्लायर-डिस्ट्रीब्यूटर समेत 6 गिरफ्तार
पूछताछ में आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए, पुलिस पूछताछ में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 12:07 PM IST
मुजफ्फरनगर: यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत नशीले कैप्सूल की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. थाना नई मंडी पुलिस ने सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 20 से 25 लाख रुपये कीमत के 76,800 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं.
एसपी सिटी मुजफ्फरनगर अमृत जैन के मुताबिक, आरोपी डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाओं को ब्लैक में खरीदकर दोगुने दाम पर बेचते थे. मामले में एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है. मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत नशीले कैप्सूल की अवैध तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
थाना नई मंडी पुलिस ने बिलासपुर चौराहे के पास सूचना के आधार पर कूकड़ी ग्राउंड में छापेमारी कर चार कार्टन में रखे 76,800 नशीले कैप्सूल बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत 20 से 25 लाख रुपये बताई गई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं.
गिरफ्तार आरोपियों में जावेद, नौशाद, मोहम्मद आजाद, नवीन कुमार, मोहम्मद कासिफ और सचिन गुप्ता शामिल हैं, जबकि जानसठ निवासी सुमित नाम का एक आरोपी अभी फरार है. पुलिस ने उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि फरार आरोपी सुमित प्रतिबंधित कैप्सूल सचिन गुप्ता को उपलब्ध कराता था.
इसके बाद गिरोह के अन्य सदस्य इन दवाओं को ब्लैक में खरीदकर दोगुने दामों पर बेचते थे। बरामद कैप्सूल ट्रामाडोल, एसीटामिनोफिन और डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड युक्त हैं, जिन्हें सामान्यतः डॉक्टर की पर्ची पर ही दिया जाता है. यह कार्रवाई सहारनपुर रेंज में चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर अभियान के तहत की गई. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में थाना नई मंडी पुलिस, एसओजी और ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम ने यह सफलता हासिल की.
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही गिरोह के फरार सदस्यों, आपराधिक इतिहास और इसके पूरे नेटवर्क की जांच जारी है, जिससे नशे के इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके.
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