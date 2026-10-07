ETV Bharat / state

41 साल पुराने जमीन विवाद में 76 वर्षीय पूर्व सरपंच गिरफ्तार, 2016 में दर्ज हुआ था मामला

HISAR FORMER SARPANCH ARRESTED ( ETV Bharat )

हिसार: बरवाला क्षेत्र के ढाणी खान बहादुर, ढाणी गारण व ढाणी मिरदाद (संयुक्त पंचायत) में जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में कथित हेराफेरी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के करीब चार दशक पुराने विवाद में पुलिस ने 76 वर्षीय पूर्व सरपंच शिवलाल को गिरफ्तार किया है. वर्ष 2016 में दर्ज मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 8 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जांच अधिकारी एसआई चांदीराम ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में धोखाधड़ी की धारा भी जोड़ी गई है और जांच जारी है.