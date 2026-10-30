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जालौन में 76 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ; मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मिला लाभ

जालौन में 76 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

जालौन: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत महारानी गार्डन, कौंच रोड उरई में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया. समारोह के लिए कुल 105 जोड़ों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 76 जोड़ों का विवाह विभिन्न धर्मों की परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार विधि-विधान से संपन्न हुआ.

खुशियों और उत्साह से भरे माहौल में नवदंपतियों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर नए जीवन की शुरुआत की. इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद, समृद्ध और मंगलमय दांपत्य जीवन की कामना की.