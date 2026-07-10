राजस्थान विधानसभा का 75वां अमृत महोत्सव: 15 जुलाई को लोकतंत्र का महाकुंभ, ओम बिरला करेंगे उद्घाटन
इस महोत्सव में दो विशेष सत्र होंगे. इनमें पिछले 75 वर्षों में विधानसभा द्वारा पारित प्रमुख ऐतिहासिक कानूनों पर चर्चा होगी.
Published : July 10, 2026 at 3:28 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा अपने 75 वें स्थापना वर्ष को 'अमृत महोत्सव' के रूप में ऐतिहासिक अंदाज में मनाने जा रही है. इस अवसर पर 15 जुलाई को विधानसभा परिसर में विशेष आयोजन होगा. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसे प्रदेश के संसदीय इतिहास का पहला और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक समागम बताया है. इसमें विधानसभा के पूर्व और वर्तमान विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, सांसद और लोकतांत्रिक परंपराओं से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व पहली बार एक ही मंच पर जुटेंगे. इस अमृत महोत्सव में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उद्घाटन सत्र के गवाह बनेंगे. इस विधायी गौरव यात्रा में पूर्व-वर्तमान जनप्रतिनिधि जुटेंगे.
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वर्ष 1952 में पहली निर्वाचित विधानसभा के गठन से लेकर वर्तमान 16वीं विधानसभा तक की लोकतांत्रिक यात्रा का उत्सव मनाने के उद्देश्य से सभी पूर्व एवं वर्तमान विधायकों को आमंत्रित किया गया है. उन्होंने कहा कि विधानसभा के इतिहास में इससे पहले इस स्तर का आयोजन कभी नहीं हुआ. विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे. उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विपक्ष के नेता और संसदीय कार्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे.
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ऐतिहासिक कानूनों पर होगी चर्चा: देवनानी ने बताया कि इस महोत्सव में दो विशेष विषयगत सत्र होंगे. इन सत्रों में पिछले 75 वर्षों में विधानसभा द्वारा पारित प्रमुख ऐतिहासिक कानूनों पर चर्चा होगी. प्रत्येक सत्र में आठ-आठ वक्ता अपने विचार रखेंगे. इन सत्रों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. वहीं, 100 वर्षीय वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं पूर्व विधायक पंडित रामकिशन अपने अनुभव साझा करेंगे. समापन सत्र में देश के उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे.
6 या उससे अधिक बार रहे पूर्व विधायकों का सम्मान: देवनानी ने बताया कि समारोह के दौरान छह या उससे अधिक बार विधायक निर्वाचित होने वाले 26 वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाएगा. इनमें सुमित्रा सिंह, गुलाबचंद कटारिया, प्रद्युम्न सिंह, देवी सिंह भाटी, कैलाश मेघवाल, घनश्याम तिवाड़ी, राजेंद्र राठौड़ और फतेह सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं. इसके साथ ही सात पूर्व विधानसभा अध्यक्षों का भी सम्मान होगा. इनमें सुमित्रा सिंह, कैलाश मेघवाल, दीपेंद्र सिंह शेखावत, डॉ. सी.पी. जोशी और शांतिलाल चपलोत सहित अन्य पूर्व अध्यक्ष शामिल हैं. देवनानी ने बताया कि वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को भी समारोह में आमंत्रित किया गया है, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच समन्वय और संवाद को और मजबूत किया जा सके.
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पूरे वर्ष चार प्रमुख कार्यक्रम होंगे: देवनानी ने बताया कि अमृत महोत्सव केवल एक दिन का आयोजन नहीं होगा. पूरे वर्ष चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें एक कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित होगा, जिसमें देशभर की महिला सांसदों और विधायकों को आमंत्रित करने की योजना है. दूसरा कार्यक्रम युवाओं के लिए होगा, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी को लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं से जोड़ना है. अंतिम समापन समारोह राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित करने की योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री सहित देश के शीर्ष नेतृत्व को आमंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा.
अमृत महोत्सव के प्रमुख बिंदु
- अमृत महोत्सव का पहला आयोजन 15 जुलाई को विधानसभा परिसर में होगा.
- उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे, जबकि समापन सत्र में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे.
- राजस्थान की पहली से 16वीं विधानसभा तक के सभी पूर्व एवं वर्तमान विधायकों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. संसदीय और संविधान विशेषज्ञों के विशेष सत्र होंगे, जिनमें लोकतांत्रिक परंपराओं, संसदीय इतिहास और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा होगी.
- विधानसभा द्वारा पारित 23 ऐतिहासिक कानूनों पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ जनप्रतिनिधि चर्चा करेंगे.
- पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, पूर्व उपाध्यक्षों, छह या उससे अधिक बार विधायक रहे जनप्रतिनिधियों का विशेष सम्मान प्रशस्ति-पत्र और स्मृति चिह्न देकर किया जाएगा.
- कार्यक्रम में भूमि सुधार, पंचायती राज, शिक्षा, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, वित्तीय उत्तरदायित्व, गिग वर्कर्स, कोचिंग सेंटर नियमन और धर्मांतरण प्रतिषेध जैसे महत्वपूर्ण कानूनों पर विमर्श होगा.