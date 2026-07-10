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राजस्थान विधानसभा का 75वां अमृत महोत्सव: 15 जुलाई को लोकतंत्र का महाकुंभ, ओम बिरला करेंगे उद्घाटन

जयपुर: राजस्थान विधानसभा अपने 75 वें स्थापना वर्ष को 'अमृत महोत्सव' के रूप में ऐतिहासिक अंदाज में मनाने जा रही है. इस अवसर पर 15 जुलाई को विधानसभा परिसर में विशेष आयोजन होगा. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसे प्रदेश के संसदीय इतिहास का पहला और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक समागम बताया है. इसमें विधानसभा के पूर्व और वर्तमान विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, सांसद और लोकतांत्रिक परंपराओं से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व पहली बार एक ही मंच पर जुटेंगे. इस अमृत महोत्सव में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उद्घाटन सत्र के गवाह बनेंगे. इस विधायी गौरव यात्रा में पूर्व-वर्तमान जनप्रतिनिधि जुटेंगे.

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वर्ष 1952 में पहली निर्वाचित विधानसभा के गठन से लेकर वर्तमान 16वीं विधानसभा तक की लोकतांत्रिक यात्रा का उत्सव मनाने के उद्देश्य से सभी पूर्व एवं वर्तमान विधायकों को आमंत्रित किया गया है. उन्होंने कहा कि विधानसभा के इतिहास में इससे पहले इस स्तर का आयोजन कभी नहीं हुआ. विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे. उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विपक्ष के नेता और संसदीय कार्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे.

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ऐतिहासिक कानूनों पर होगी चर्चा: देवनानी ने बताया कि इस महोत्सव में दो विशेष विषयगत सत्र होंगे. इन सत्रों में पिछले 75 वर्षों में विधानसभा द्वारा पारित प्रमुख ऐतिहासिक कानूनों पर चर्चा होगी. प्रत्येक सत्र में आठ-आठ वक्ता अपने विचार रखेंगे. इन सत्रों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. वहीं, 100 वर्षीय वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं पूर्व विधायक पंडित रामकिशन अपने अनुभव साझा करेंगे. समापन सत्र में देश के उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे.