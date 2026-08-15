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मेहंदी डोरी की रस्म के साथ साबिर पाक के 758वें सालाना उर्स का आगाज, पीरान कलियर पहुंचे जायरीन

रुड़की: पिरान कलियर स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक के सालाना उर्स का आगाज चांद दिखाई देने के बाद शुक्रवार देर रात पहली रस्म मेहंदी-डोरी के साथ हो गया है. सिर पर सजी मेहंदी-डोरी की थाल और लबों से उठती 'अल्लाह हू अकबर' की सदाओं ने पूरे माहौल को सूफियाना रंग में रंग दिया. इस दौरान दरगाह सज्जादा नशीन ने अकीदतमंदों के साथ मेहंदी डोरी की रस्म को अदा किया. मेहंदी डोरी की रस्म में अकीदतमंदों ने बड़ी संख्या में शिरकत की और देश के अमनो-अमान के लिए दुआएं मांगी. मेहंदी डोरी की रस्म के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा और गतिविधियों पर नजर बनाए रखी.

रुड़की से करीब सात किलोमीटर की दूरी पर बसे पिरान कलियर में साबिर पाक की दरगाह है. यहां पर हर वर्ष उर्स यानी मेले का आयोजन होता है. इसी के चलते 14 अगस्त शुक्रवार की देर रात सूफी संतों की नगरी पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक के 758वें सालाना उर्स का आगाज चांद दिखाई देने के बाद प्रथम (पहली) रस्म मेहंदी डोरी के साथ शुरू हो गया है.

मेहंदी डोरी की रस्म के साथ साबिर पाक के 758वें सालाना उर्स का आगाज (VIDEO-ETV Bharat)

दरगाह के सज्जादानशीन शाह अली एजाज कुद्दूसु साबरी ने सैकड़ों अकीदतमंदों के साथ मेहंदी-डोरी की रस्म अदा की. जैसे-जैसे जुलूस आगे बढ़ा, अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ती गई और कलियर की गलियां सलाम, जिक्र और तकबीर की सदाओं से गूंज उठीं. किसी की आंखों में खुशी थी तो किसी के दिल में मन्नतों की उम्मीद, कोई दूर-दराज से चलकर आया था, तो कोई बरसों से साबिर पाक की चौखट पर हाजिरी लगाने की तमन्ना दिल में लिए पहुंचा. हर चेहरे पर अकीदत और हर कदम में मोहब्बत का एहसास साफ नजर आया.