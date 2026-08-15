मेहंदी डोरी की रस्म के साथ साबिर पाक के 758वें सालाना उर्स का आगाज, पीरान कलियर पहुंचे जायरीन
हरिद्वार में पिरान कलियर दरगाह पर मेहंदी डोरी की रस्म के साथ साबिर पाक का 758वां सालाना उर्स शुरू हुआ.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 15, 2026 at 4:35 PM IST
रुड़की: पिरान कलियर स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक के सालाना उर्स का आगाज चांद दिखाई देने के बाद शुक्रवार देर रात पहली रस्म मेहंदी-डोरी के साथ हो गया है. सिर पर सजी मेहंदी-डोरी की थाल और लबों से उठती 'अल्लाह हू अकबर' की सदाओं ने पूरे माहौल को सूफियाना रंग में रंग दिया. इस दौरान दरगाह सज्जादा नशीन ने अकीदतमंदों के साथ मेहंदी डोरी की रस्म को अदा किया. मेहंदी डोरी की रस्म में अकीदतमंदों ने बड़ी संख्या में शिरकत की और देश के अमनो-अमान के लिए दुआएं मांगी. मेहंदी डोरी की रस्म के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा और गतिविधियों पर नजर बनाए रखी.
रुड़की से करीब सात किलोमीटर की दूरी पर बसे पिरान कलियर में साबिर पाक की दरगाह है. यहां पर हर वर्ष उर्स यानी मेले का आयोजन होता है. इसी के चलते 14 अगस्त शुक्रवार की देर रात सूफी संतों की नगरी पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक के 758वें सालाना उर्स का आगाज चांद दिखाई देने के बाद प्रथम (पहली) रस्म मेहंदी डोरी के साथ शुरू हो गया है.
दरगाह के सज्जादानशीन शाह अली एजाज कुद्दूसु साबरी ने सैकड़ों अकीदतमंदों के साथ मेहंदी-डोरी की रस्म अदा की. जैसे-जैसे जुलूस आगे बढ़ा, अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ती गई और कलियर की गलियां सलाम, जिक्र और तकबीर की सदाओं से गूंज उठीं. किसी की आंखों में खुशी थी तो किसी के दिल में मन्नतों की उम्मीद, कोई दूर-दराज से चलकर आया था, तो कोई बरसों से साबिर पाक की चौखट पर हाजिरी लगाने की तमन्ना दिल में लिए पहुंचा. हर चेहरे पर अकीदत और हर कदम में मोहब्बत का एहसास साफ नजर आया.
इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से भीड़ को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया. सज्जादा नशीन दरगाह साबिर पाक से अपने पुराने कदीमी (पुराने घर) पिरान कलियर पहुंचे. वहां से मेहंदी संदल और चादर लेकर मेहंदी डोरी का जुलूस दरगाह साबिर पाक के लिए रवाना हुआ.
वहीं मस्त मलंगों के बीच कव्वालों द्वारा सूफियाना कलाम भी पेश किए गए. इस दौरान सज्जादा नशीन ने साबिर पाक के दरबार में मेहंदी संदल पेश कर मेहंदी डोरी की रस्म में शिरकत करने आए अकीदतमंदों को प्रसाद वितरित किया. इसके बाद दरगाह प्रांगण में कुल शरीफ पढ़ा गया. कुल शरीफ में अकीदतमंदों के लिए हाथ उठा कर देश के अमनो-अमान व साबिर पाक का उर्स सकुशल संपन्न होने की दुआ की गई.
बताते चलें, साबिर पाक के इस सालाना उर्स में देश और विदेश से भारी संख्या में जायरीन अपनी मन्नतें (मुरादें) लेकर पहुंचते है.
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