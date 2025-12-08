ETV Bharat / state

विदेशी परिंदों के बाद अब सांभर झील किनारे मृत मिली 756 मछलियां

नमक की बढ़ती मात्रा और बोटूलिज्म केमिकल को बताया जा रहा है मौत का कारण.

Dead fish on the banks of Sambhar Lake
सांभर झील किनारे मृत मछलियां (ETV Bharat Kuchaman City)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 9:54 AM IST

2 Min Read
कुचामन सिटी: एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर झील पर फिर गंभीर पर्यावरणीय संकट है. नावां उपखंड मुख्यालय से सटे मोहनपुर क्षेत्र में सोमवार सुबह झील किनारे सैकड़ों मछलियां मृत मिलने से हड़कंप मच गया. विदेशी प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद अब मछलियों का मरना प्रशासन और पर्यावरण के लिए नई चुनौती है. सुबह स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पशु चिकित्सालय विभाग और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में पता चला कि झील में बढ़ता प्रदूषण और पानी में नमक की मात्रा में तेजी से इजाफा इसका संभावित मुख्य कारण है.

पशु चिकित्सालय विभाग के डॉ. मोतीराम कुमावत ने बताया कि लगभग 756 मृत मछलियां झील के किनारे मिली हैं. यह अधिकांश मीठे पानी की प्रजाति थीं. बारिश के दौरान झील में आए मीठे पानी के कारण इनकी संख्या बढ़ी थी. अब जैसे–जैसे पानी सूखने लगा है और नमक की मात्रा बढ़ रही है, मछलियां मर रही हैं.

बोटूलिज्म और टॉक्सिन की आशंका: डॉ. कुमावत ने बताया कि परीक्षण के आधार पर बोटूलिज्म और टॉक्सिन नामक केमिकल की आशंका जताई जा रही है. उनका कहना है कि यह रसायन अक्सर रिफाइनरी जैसे औद्योगिक कचरे से उत्पन्न होता है. इसी कारण पूर्व में भी सांभर झील में सैकड़ों विदेशी प्रवासी पक्षियों की मौत हुई थी. उन्होंने चेताया कि झील का पानी लगातार घटने के साथ यह स्थिति और गंभीर हो सकती है. मृत मछलियों और पक्षियों की संख्या बढ़ सकती है.

नमूने जांच को भेजे: इधर, नावां एसडीएम दिव्या सोनी ने बताया कि सांभर झील में सैकड़ों मृत मछलियां मिलने की सूचना मिली. इस पर तुरंत वन विभाग व पशु चिकित्सालय विभाग की टीमें लगाई गई है. वन विभाग और प्रशासन ने आसपास निगरानी बढ़ा दी. पानी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं.

