विदेशी परिंदों के बाद अब सांभर झील किनारे मृत मिली 756 मछलियां

सांभर झील किनारे मृत मछलियां ( ETV Bharat Kuchaman City )

कुचामन सिटी: एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर झील पर फिर गंभीर पर्यावरणीय संकट है. नावां उपखंड मुख्यालय से सटे मोहनपुर क्षेत्र में सोमवार सुबह झील किनारे सैकड़ों मछलियां मृत मिलने से हड़कंप मच गया. विदेशी प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद अब मछलियों का मरना प्रशासन और पर्यावरण के लिए नई चुनौती है. सुबह स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पशु चिकित्सालय विभाग और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में पता चला कि झील में बढ़ता प्रदूषण और पानी में नमक की मात्रा में तेजी से इजाफा इसका संभावित मुख्य कारण है. पशु चिकित्सालय विभाग के डॉ. मोतीराम कुमावत ने बताया कि लगभग 756 मृत मछलियां झील के किनारे मिली हैं. यह अधिकांश मीठे पानी की प्रजाति थीं. बारिश के दौरान झील में आए मीठे पानी के कारण इनकी संख्या बढ़ी थी. अब जैसे–जैसे पानी सूखने लगा है और नमक की मात्रा बढ़ रही है, मछलियां मर रही हैं. पढ़ें:सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की 'रहस्यमयी मौत', नावां में मिले घायल और मृत पक्षी, जयपुर तक अलर्ट