विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 7500 पद, आशा वर्करों का बढ़ा मानदेय, हिमाचल कैबिनेट ने दी मंजूरी
शिमला में हुई कैबिनेट बैठक में 119 एजेंडों पर चर्चा हुई. बैठक में कई विभागों में भर्ती और आशा वर्करों का मानदेय बढ़ाया गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 5:31 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 5:37 PM IST
शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में 119 एजेंडों पर चर्चा हुई. वहीं, कई अहम प्रस्तावों में मुहर लगी है. कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल में विभिन्न विभागों में 7500 पद भरने को स्वीकृति दी गई. इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग के अहम फैसले में आशा वर्करों का मानदेय 1 हजार बढ़ाया गया, अब 5800 की जगह 6800 रुपए मिलेंगें. 1 अप्रैल से एरियर के साथ दिया जाएगा मानदेय.
वहीं, मेडिकल पीजी डॉक्टरों का मानदेय भी बढ़ाया गया. फर्स्ट ईयर में अब 40 हजार की जगह अब 50 हजार मिलेंगे. सेकेंड ईयर पीजी डॉक्टरों को मिलेंगे अब 45 हजार की जगह मिलेंगे 60 हजार. थर्ड ईयर पीजी डॉक्टरों को अब 50 हजार की जगह 65 हजार मिलेंगे. लंबरदारों का मानदेय भी 500 बढ़ाने की मंजूरी दी गई.
लंबरदारों का मानदेय भी 500 बढ़ाने की मंजूरी, अब हर महीने 4500 की जगह 5000 हजार मिलेंगे. 1975 स्कूलों में मल्टीटास्क वर्करों के पद भरे जाएंगे. ग्राम पंचायतों में 400 मल्टीटास्क वर्करों के पद भरे जाएंगे. CBSE स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट ने सब कमेटी के सुझाव को मंजूरी दी.
कैबिनेट ने युद्ध पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 7 हजार से 10 हजार करने की स्वीकृति दी. मानसून सेशन अगस्त में 15 अगस्त के बाद होगा. सरकार प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अलर्ट.
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