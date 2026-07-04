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75 साल के विमलेश शंकर अवस्थी को मिलेगी एमए हिंदू स्टडीज की उपाधि, कानपुर के CSJMU के दीक्षांत समारोह में होंगे सम्मानित

विमलेश जीनियस वर्कर के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार से हो चुके हैं सम्मानित. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : शिक्षा और सेवा की कोई उम्र नहीं होती, इस बात को सच कर दिखाया है विकासनगर के विमलेश शंकर अवस्थी (75) ने. छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षांत समारोह में विमलेश को एमए हिंदू स्टडीज की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा. सहपाठियों के बीच दादा जी के नाम से मशहूर विमलेश प्राचीन भारतीय स्पर्श चिकित्सा को वैज्ञानिक धरातल पर लाने के लिए पीएचडी करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा भी दी है. विमलेश शंकर अवस्थी की यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है, क्योंकि उन्होंने एक लंबे अंतराल के बाद अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की है. उन्होंने वर्ष 1972 में हलीम कॉलेज से स्नातक किया था. इसके बाद पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के कारण उनकी पढ़ाई में लगभग 51 वर्षों का लंबा गैप आ गया. इस लंबे अंतराल के बाद, 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ लाइफलांग लर्निंग एक्सटेंशन से एमए हिंदू स्टडीज कोर्स में दाखिला लिया था. विमलेश के पिता कानपुर महापालिका के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे, जबकि उनकी माता गृहणी थीं. वह चार भाई हैं. बैंकिंग सेवा में आने से पहले विमलेश का कार्यक्षेत्र अलग था. उन्होंने वर्ष 1971 में जनगणना विभाग में नौकरी की थी, जहां उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें जीनियस वर्कर के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. इसके बाद वर्ष 1974 में वे बैंकिंग सेवा से जुड़े और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बतौर मैनेजर सेवानिवृत्त हुए.