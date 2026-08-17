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21 साल पुराने मामले में सजा काट रहे 75 वर्षीय कैदी की मौत, 3 अस्पतालों में इलाज के बाद भी नहीं बची जान

औरंगाबाद जेल में बंद आर्म्स एक्ट के सजायाफ्ता कैदी सीताराम पासवान (75) की पटना में मौत हो गई. राजेश रंजन की रिपोर्ट

Aurangabad prisoner dies
औरंगाबाद मंडल कारा के कैदी की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2026 at 1:00 PM IST

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औरंगाबाद : 21 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में सजायाफ्ता कैदी की मौत हो गई है. औरंगाबाद मंडल कारा में बंद सजायाफ्ता कैदी 75 वर्षीय दाउदनगर निवासी सीताराम पासवान की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई है. जेल प्रशासन ने जानकारी दी है कि कैदी ह्रदय रोग से पीड़ित था और बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया था.

75 साल के सजायाफ्ता कैदी की मौत : मृतक जिले के दाउदनगर शहर स्थित पुरानी शहर वार्ड नंबर 9 का निवासी था. वर्ष 2005 के आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में वह जेल में बंद थे और न्यायालय से उन्हें सजा सुनाई जा चुकी थी. 26 जुलाई को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. हालांकि इस संबंध में परिजनों का कोई बयान अभी तक नहीं आया है.

ह्रदय रोग से पीड़ित था कैदी : इसके बाद जेल प्रशासन ने उनको औरंगाबाद सदर अस्पताल में कराया, स्थिति में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज गया रेफर कर दिया. गया में इलाज के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पटना रेफर किया गया था. तब से ही पटना के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. इसी दौरान 16 अगस्त की रात्रि में इलाज के दौरान ही सीताराम पासवान की मौत हो गई.

जेल अधीक्षक का बयान : इस संबंध में मंडल कारा के जेल अधीक्षक डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि कैदी सीताराम पासवान की तबीयत 26 जुलाई से ही खराब थी. उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया था, जहां एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था.

"इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई. कैदी की मौत की सूचना के बाद जेल प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है."- डॉ. दीपक कुमार, जेल अधीक्षक, मंडल कारा

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